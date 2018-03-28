Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'da bayram havası! 10 milyon euro...

'da bayram havası! 10 milyon euro...

Yönetimi, Trabzonspor maçı öncesinde futbolculara 10 milyon Euro daha ödedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:51 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 15:04
Galatasaray'da bayram havası! 10 milyon euro...

Trabzonspor maçına büyük önem veren ve şampiyonluk yolunda bu engelin de aşılmasını isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, futbolculara ödeme yaparak moral motivasyonu en üst seviyeye çıkardı.

başkanlığındaki Yönetimi seçildiğinden bu yana 12 mılyon euro odeme yaptıgı futbolculara dün itibariyle 10 milyon euro daha ödeme yaparak adeta futbolcularda doping etkisi yarattı. Haftasonu oynanacak zorlu Trabzonspor maçı öncesi futbolculara alacaklarının büyük kısmını ödeyen yönetim toplamda 22 milyon euroluk kaynak bulurken Florya'da bayram havası yaşattı ve zor bir işi de başarmış oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da bayram havası! 10 milyon euro...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN