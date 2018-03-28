Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu

'da sakat futbolcuların durumu

Futbol Takımı Doktoru , sakatlıkları bulunan futbolcuların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:26
Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu

'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Futbol Takımı Doktoru , A Milli Takım'dan hafif sakatlıkla dönen ve 'ın tedavisine başladıklarını belirterek, "Serdar Aziz ve Selçuk İnan'ın milli takımda hafif sakatlıkları oldu. Tedavilerine başladık. Tedavileri olumlu seyrediyor. Bir sorun yok. Bugün sadece koşu yapıyorlar. maçında bizimle beraber olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Norveç Milli Takımı kampında sakatlık geçiren 'in kontrollerini yapacaklarını aktaran İnce, "Martin Linnes, milli takım antrenmanında arka adalesinde bir sakatlık yaşadı. Bizim ricamız üzerine milli takımdaki iki maçta da oynatılmadı. Durumu yarın yapılacak kontrol sonucunda belli olacak." ifadelerini kullandı.

Yener İnce, bugünkü antrenmana katılmayan 'un da özel program dahilinde çalıştığını vurgulayarak, "Eren Derdiyok sakatlıktan çıktığı için özel çalıştırıyoruz. Trabzonspor maçında bizimle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN