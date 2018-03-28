Garry Rodrigues'ten transfer açıklaması

Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Garry Rodrigues basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cape Verdeli oyuncu yaptığı açıklamada transfere dair önemli ifadeler kullandı.

Sarı kırmızılı takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili soruları yanıtlayan Rodrigues, "Galatasaray'da kendimi evimde gibi hissediyorum, taraftarlar beni çok seviyor, ben de onları seviyorum. Takım arkadaşlarım ile aram çok iyi. Transfer dedikoduları benim de kulağıma geliyor ancak ilgilenmiyorum. Şu anda sadece şampiyonluğa odaklanmış durumdayız, önümüzde 8 final maçı var ve 8 maçı kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Trabzonspor maçı bizim final maçlarından biri, kendi sahamızda oymamak bizim için avantaj ve bu maçı kazanmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZE BİR ADIM DAHA YAKLAŞMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig'de kalan son 8 maç için ise Rodrigues, "Önümüzde 8 final maçımız var. Trabzonspor maçı da onlardan biri. Bu maç da bir final. Bu maçı da kazanarak hedefimize bir maç daha yaklaşmak istiyoruz. Kendi sahamızda ve seyircimizin önünde oynamak bizim için avantaj" diye konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇI BİTTİ, TRABZONSPOR MAÇINA ODAKLANMALIYIZ"

Rodrigues, Fenerbahçe maçının tamamlandığını ve önlerinde Trabzonspor karşılaşması olduğunu dile getirerek, "Odaklanmamız gereken Trabzonspor karşılaşması. Fenerbahçe mücadelesi oynandı ve bitti. Bir puan aldık. Önemli bir maçımız var ve Trabzonspor maçına odaklanmalıyız" açıklamasını yaptı.

"HOCAMIN BANA VERDİĞİ GÜVENLE DEVAM EDİYORUM"

Fatih Terim'in gelişiyle birlikte performansının da arttığını değerlendiren Rodrigues, "Bir futbolcunun mutlu olması için teknik direktöründen güven alması gerekiyor. Fatih Terim de bana bunu veriyor. Mutluyum ve kişisel hedeflerim var. Hocamın bana verdiği güvenle devam ediyorum. Futbolcunun o güveni hissetmesi çok önemli, ben de bunu hissediyorum" şeklinde konuştu.

"NAGATOMO'NUN ÇOK KOŞMASI BENİM İÇİN ÇOK İYİ"

Rodrigues, devre arasında takıma katılan Yuto Nagatomo için de şunları söyledi:

"Kendisi çok iyi bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Bizimle bu kadar kısa zamanda böyle iyi ilişkiler kurabileceğini düşünmüyordum. Çok koşması benim için iyi oluyor. Benim için iyi bir kişiliğe sahip, tecrübeli bir oyuncu."