Mircea Lucescu'dan Karadağ maçı sonrası açıklamalar

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu
, Karadağ mücadelesi sonrası genç öğrencilerinin skoru koruyamadığını söyledi. İşte Lucescu'nun değerlendirmeleri: İyi
başladık, 2-0 öne geçtik. Hatta fark artabilirdi. Ancak 45. dakikada rakibimiz bir gol atmayı becerdi. 2-0'ın
güveni ile 2-1'in güveni farklı tabii ki. İkinci yarıda 4-5 tane kontratak pozisyonu bulduk. Bu pozisyonları gole çevirsek farklı olabilirdi. Yediğimiz
ikinci golde hata yaptık. Oyuncularım genç oldukları için elimizdeki skoru koruyabilecek noktaya gelmediler. İlk
maçtaki önemli iki 11 oyuncum oynamadı. Serdar ve Gökhan Gönül
. Onları takımlarına duyduğum saygıdan dolayı oynatmadım. Doğal olarak onların da eksikliğini hissettik. Sonuç
için değil ama oyun için mutluyum. Siz de gördünüz ki artık bizim bir oyun sistemimiz var. Sadece sonuç almak isteseydim, oyuncu değiştirmeden oyunu bitirirdim.