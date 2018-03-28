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'dan Karadağ maçı sonrası açıklamalar

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Karadağ karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübesizliğe vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Oyuncularım genç oldukları için henüz skoru koruyacak noktada değiller." dedi.

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Mircea Lucescu'dan Karadağ maçı sonrası açıklamalar
Milli Takım Teknik Direktörü , Karadağ mücadelesi sonrası genç öğrencilerinin skoru koruyamadığını söyledi. İşte Lucescu'nun değerlendirmeleri:
İyi başladık, 2-0 öne geçtik. Hatta fark artabilirdi. Ancak 45. dakikada rakibimiz bir gol atmayı becerdi.
2-0'ın güveni ile 2-1'in güveni farklı tabii ki. İkinci yarıda 4-5 tane kontratak pozisyonu bulduk. Bu pozisyonları gole çevirsek farklı olabilirdi.
Yediğimiz ikinci golde hata yaptık. Oyuncularım genç oldukları için elimizdeki skoru koruyabilecek noktaya gelmediler.
İlk maçtaki önemli iki 11 oyuncum oynamadı. Serdar ve . Onları takımlarına duyduğum saygıdan dolayı oynatmadım. Doğal olarak onların da eksikliğini hissettik.
Sonuç için değil ama oyun için mutluyum. Siz de gördünüz ki artık bizim bir oyun sistemimiz var. Sadece sonuç almak isteseydim, oyuncu değiştirmeden oyunu bitirirdim.
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Mircea Lucescu'dan Karadağ maçı sonrası açıklamalar
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