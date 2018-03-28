Göztepe'de İstanbul fobisi!

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmaların sadece 1'inde beraberlik elde ederken, sahadan 6 kez mağlup ayrıldı. Göztepe sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile İzmir'de 2-2 berabere kalıp deplasmanda rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Sarı-kırmızılı ekip, 7'nci haftada konuk ettiği Başakşehir'e 2-1 yenilirken, rövanştan da 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İzmir ekibi 10'uncu haftada deplasmanda oynadığı Kasımpaşa ve 11'inci haftada Bornova Stadı'nda ağırladığı Beşiktaş'a 3-1 kaybetti. Göztepe, ilk yarının son haftasında ise Galatasaray'a Türk Telekom Stadı'nda yine 3-1 yenilmekten kurtulamadı.

Bu maçlarda ağlarında 17 gol gören Göztepe, rakip fileleri 7 kez sarstı. Göztepe, bu sezon İstanbul takımlarına karşı toplamda 20 puan kaybetti. Kasımpaşa maçından mutlak galibiyet beklediklerini belirten teknik direktör Tamer Tuna, Avrupa yolunda kayıp yaşamak istemediklerini söyledi. Sahalarında rakiplere kolay geçit vermediklerini belirten Tuna, "Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirdik. Taraftarımızlu buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Onların müthiş tutkusuna karşılık vereceğiz" diye konuştu.

Göztepe'de stoperler Kadu ve Hakan, sezonu kapatan genç orta saha Atakan ile uzun süredir sakat olan golcü Ömer forma giyemeyecek. Maçın biletleri VIP 216, numaralı 109, kale arkası 16.5, misafir tribün ise 22 TL'den satışa çıktı.