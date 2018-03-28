Kulüplere bekledikleri müjdelİ haber geldİ

Özellikle birçok branşta sporcusu olan büyük kulüplerin beklediği yasa, dün itibariyle yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı. Kanunla, Türk sporunun ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek, bu tutarlar amatör sporcuların ücretlerinde kullanılacak. Bu sayede başta basketbol ve voleybol olmak üzere birçok branşta yaptıkları harcamalarla bütçe açığı veren kulüplerin maddi olarak rahatlaması öngörülüyor. Aynı zamanda kulüplerin olimpik sporlara da daha fazla yatırım yapması hedefleniyor.

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