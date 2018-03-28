Orta şekerli!

Kabuk değiştirmenin sancılarını yaşayan Milli Takım, Karadağ karşısında iki farklı üstünlüğü koruyamadı
İvanic
, 45'te
Karadağ'ı umutlandırdı. 87'de
Topal hata yaptı, Mugosa
tabelayı belirledi C
uma günü İrlanda Cumhuriyeti'ni
1-0 yenen Milli Takım, dün ise 2-0 öne geçmesine karşın Karadağ'a yakalandı: 2-2. Ay-yıldızlılar, Podgorica Stadı'nda
oynanan mücadeleye hızlı başladı. 11. dakikada Hasan Ali, sol kanattan ortaladı... Cengiz Ünder, arka direkte gelişine vurarak, Türkiye'yi öne geçirdi: 0-1. 23'te
Hakan Çalhanoğlu'nun
serbest vuruştan ceza sahasına kestiği meşin yuvarlağa iyi yükselen Okay Yokuşlu farkı ikiye çıkardı: 0-2. Karadağ, 45'te Tomasevic'in
ortasında Ivanic'in
kafa vuruşuyla umutlandı: 1-2. 87'de Mugosa, Mehmet Topal'ı çalımladıktan sonra eşitliği sağladı: 2-2.
90+1'de
Serdar'ın pasında Yunus'un vuruşunda top kalecide kaldı ve maç berabere sonuçlandı. BİLE BİLE LADES
Stoper oynadığı karşılaşmalarda ciddi hatalar yapan ve Fenerbahçe-Vardar
maçı sonrası bu bölgede oynamak istemediğini belirten Mehmet Topal
, stoper oynamaktan kurtulamıyor. Karadağ karşısında yine stoperde
oynayan ve yenilen ikinci golün faturası kendisine kesilen Topal, son 7 ayda 9 maçta stoper olarak sahaya çıkarken, bu karşılaşmalarda 9 gollük hata yaptı ve bunların 7'si
ağlarla buluştu. EFSANE, FORMAYI KAPTI
Hakan Çalhanoğlu
, karşılaşma sonrası isminin yazılı olduğu ve imzaladığı Milan formasını, Milan'ın
efsane ismi, Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic'e
hediye etti. BİR GÖRÜŞ: LEVENT TÜZEMEN Topal fantezisi
Değişime ve yenilenmeye adım atan Milli Takım'ın gücü için İrlanda ve Karadağ maçları "Test" olamaz. İki maçın skorlarına bakarak, "Aşı tuttu" demek abartılı olur. Çünkü EURO
2020 elemelerinde güçlü takımlarla oynayacağız. Karadağ önünde Milli Takım'ın güzel tarafı, İrlanda maçındaki gibi görev alan her oyuncunun coşkulu, heyecanlı oynaması, mücadeleden kaçmamasıydı. Arka direkte müthiş bir gol atan yıldızımız Cengiz'in oynaması, kanat bindirmelerimize
hız, çabukluk ve güç kattı. Çalhanoğlu-Yazıcı-Akbaba
üçlüsünün oyun karakterlerini gören Oğuzhan'ı da tanıyan Lucescu
, oyunu yönlendirecek bir oyun lideri yaratmalı. Eğer mecburiyet yoksa her oyuncunun alıştığı yerde oynamasından yanayım. Ön liberoda çok başarılı olan Mehmet Topal stoperde
görev yapmamalı. 2-0 öne geçip 2-2 berabere kalınması, Lucescu'nun
savunmada Topal fantezisinin sonucudur. Bana "AkbabaÇalhanoğlu
arasında bir tercih yap" deseniz; bilekleri kıvrak, çabuk, çalım becerisi yüksek ve topla dikine giden Akbaba'yı
tercih ederim. BİR GÖRÜŞ: BÜLENT TİMURLENK Defans büyük sıkıntı
Önce
İrlanda ve dün de Karadağ. Çok daha güçlü rakiplerle oynasak daha iyi olmaz mıydı? Bence hayır. Beyaz sayfa açmış, iskeleti yeni kurulan bir kadroyu zorlu rakipler karşısında test edeceğimiz günler de olacak ama bu seviye artımızı eksimizi görmemiz için yeterli. Orta saha ve forvette yeni jenerasyonda yakaladığımız kaliteyi maalesef defans hattında bulamadık hala. Finallere gidecek bir Milli Takım için bugünün futbolunun hakkını verecek iki beke ihtiyacımız var. Milli Takım ya da kulüp fark etmez, bir takımın omurgası kalitesini belirler. Eldeki geniş kadroda, Serdar, Okay, Çalhanoğlu ve Cenk omurgası umut veriyor. Cengiz Ünder
ve Yusuf Yazıcı kolumuz kanadımız olacak ama Tolgay Arslan'ı da bir an önce Milli Takım'a kazandırmalıyız. Bir hazırlık maçında skora bakmanın manası yok. 2-0'dan tabelanın 2-2'ye gelmesi elbette hoş değil ama ikinci yarıdaki değişikliklerle de kafaların karıştığı kesin. Bir not da sahanın az dışına... Yurtdışındaki maçlara saha kenarındaki panolara reklam veren illegal bahis firmalarına karşı, TFF naklen yayın protokollerinde önlem almalı...