Orta şekerli!

BUGÜN NELER OLDU

Karadağ'ı umutlandırdı.Topal hata yaptı,tabelayı belirlediuma günü İrlanda1-0 yenen Milli Takım, dün ise 2-0 öne geçmesine karşın Karadağ'a yakalandı: 2-2. Ay-yıldızlılar,oynanan mücadeleye hızlı başladı.Hakanserbest vuruştan ceza sahasına kestiği meşin yuvarlağa iyi yükselen Okay Yokuşlu farkı ikiye çıkardı: 0-2. Karadağ,ortasındakafa vuruşuyla umutlandı: 1-2.90+Serdar'ın pasında Yunus'un vuruşunda top kalecide kaldı ve maç berabere sonuçlandı.Stoper oynadığı karşılaşmalarda ciddi hatalar yapan vemaçı sonrası bu bölgede oynamak istemediğini belirten Mehmet Topal , stoper oynamaktan kurtulamıyor. Karadağ karşısında yineoynayan ve yenilen ikinci golün faturası kendisine kesilen Topal, son 7 ayda 9 maçta stoper olarak sahaya çıkarken, bu karşılaşmalarda 9 gollük hata yaptı ve bunlarınağlarla buluştu.Hakan, karşılaşma sonrası isminin yazılı olduğu ve imzaladığı Milan formasını,efsane ismi, Karadağ Futbol Federasyonu Başkanıhediye etti.Değişime ve yenilenmeye adım atan Milli Takım'ın gücü için İrlanda ve Karadağ maçları "Test" olamaz. İki maçın skorlarına bakarak, "Aşı tuttu" demek abartılı olur. Çünkü2020 elemelerinde güçlü takımlarla oynayacağız. Karadağ önünde Milli Takım'ın güzel tarafı, İrlanda maçındaki gibi görev alan her oyuncunun coşkulu, heyecanlı oynaması, mücadeleden kaçmamasıydı. Arka direkte müthiş bir gol atan yıldızımız Cengiz'in oynaması, kanathız, çabukluk ve güç kattı.üçlüsünün oyun karakterlerini gören Oğuzhan'ı da tanıyan, oyunu yönlendirecek bir oyun lideri yaratmalı. Eğer mecburiyet yoksa her oyuncunun alıştığı yerde oynamasından yanayım. Ön liberoda çok başarılı olan Mehmet Topalgörev yapmamalı. 2-0 öne geçip 2-2 berabere kalınması,savunmada Topal fantezisinin sonucudur. Bana "arasında bir tercih yap" deseniz; bilekleri kıvrak, çabuk, çalım becerisi yüksek ve topla dikine gidentercih ederim.Önceİrlanda ve dün de Karadağ. Çok daha güçlü rakiplerle oynasak daha iyi olmaz mıydı? Bence hayır. Beyaz sayfa açmış, iskeleti yeni kurulan bir kadroyu zorlu rakipler karşısında test edeceğimiz günler de olacak ama bu seviye artımızı eksimizi görmemiz için yeterli. Orta saha ve forvette yeni jenerasyonda yakaladığımız kaliteyi maalesef defans hattında bulamadık hala. Finallere gidecek bir Milli Takım için bugünün futbolunun hakkını verecek iki beke ihtiyacımız var. Milli Takım ya da kulüp fark etmez, bir takımın omurgası kalitesini belirler. Eldeki geniş kadroda, Serdar, Okay, Çalhanoğlu ve Cenk omurgası umut veriyor. Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı kolumuz kanadımız olacak ama Tolgay Arslan'ı da bir an önce Milli Takım'a kazandırmalıyız. Bir hazırlık maçında skora bakmanın manası yok. 2-0'dan tabelanın 2-2'ye gelmesi elbette hoş değil ama ikinci yarıdaki değişikliklerle de kafaların karıştığı kesin. Bir not da sahanın az dışına... Yurtdışındaki maçlara saha kenarındaki panolara reklam veren illegal bahis firmalarına karşı, TFF naklen yayın protokollerinde önlem almalı...