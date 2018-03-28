Pepe "Uzun yıllar Beşiktaş'ta kalmayı çok isterim"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'a transfer olmasında kendisi ve ailesine atılan "Come To Beşiktaş" mesajlarının etkili olduğunu ifade eden Pepe, "Evet, bu durum beni hayretlere düşürdü. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim de, duymadım da... Sadece bana değil, tüm aileme bu mesaj atılıyordu. Bu durum onların da çok hoşuna gitti. Beşiktaş taraftarıyla aramda bu şekilde sempatik bir bağ oluştu. Daha o zamanlar böyle bir takıma gelme isteği başladı bende. İngiltere, İtalya, Fransa; o kadar çok talep vardı ki ama Beşiktaş taraftarı ile aramda oluşan bağ baskın geldi. Konfederasyon Kupası'nı oynarken de tam olarak kararımı verdim" diye konuştu.