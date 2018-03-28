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"Uzun yıllar 'ta kalmayı çok isterim"

i'nde forması giyen , Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği (BEGİKAD) dergisine açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu kulüpteki geleceğiyle ilgili de konuştu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 21:45 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 22:03
Pepe Uzun yıllar Beşiktaş'ta kalmayı çok isterim

takımlarından 'a transfer olmasında kendisi ve ailesine atılan "Come To Beşiktaş" mesajlarının etkili olduğunu ifade eden , "Evet, bu durum beni hayretlere düşürdü. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim de, duymadım da... Sadece bana değil, tüm aileme bu mesaj atılıyordu. Bu durum onların da çok hoşuna gitti. Beşiktaş taraftarıyla aramda bu şekilde sempatik bir bağ oluştu. Daha o zamanlar böyle bir takıma gelme isteği başladı bende. İngiltere, İtalya, Fransa; o kadar çok talep vardı ki ama Beşiktaş taraftarı ile aramda oluşan bağ baskın geldi. Konfederasyon Kupası'nı oynarken de tam olarak kararımı verdim" diye konuştu.

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Pepe "Uzun yıllar Beşiktaş'ta kalmayı çok isterim"
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