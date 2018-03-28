Galatasaray oyuncularının şampiyonluk açlığı

İgor Tudor'la kaybettiği liderliği Fatih Terim'le kazanan G.Saray, hedefe kilitlendi. Teknik heyet, futbolcuları motive etmekte zorlanmıyor çünkü başta Gomis olmak üzere birçok isim ilk şampiyonluğunun peşinde. Yabancılardan Gomis, Feghouli, Rodrigues, Nagatomo, Donk ve Carrasso, yerlilerden ise Serdar Aziz, Ahmet Çalık ile Tolga Ciğerci kariyerlerinde ligde mutlu sona ulaşamadılar.

8 FUTBOLCU DUBLE PEŞİNDE

Maicon-Fernando ikilisi, birlikte Porto'da, Mariano Fluminense'de, Denayer kiralık oynadığı Celtic'te, Linnes eski takımı Molde'de, Latovlevici Steaua Bükreş'te, Eren Derdiyok kariyerinin başında Basel'de şampiyonluk ipini göğüsledi. Bu isimler Galatasaray'da duble yapmanın hayalini kuruyorlar. Hakan Balta, Muslera, Selçuk, Yasin, Koray, Tarık ve Sinan Gümüş ise Galatasaray'da daha önce şampiyonluk sevinci yaşayan isimler.

270 DAKİKADA TRABZON ANALİZİ

G.Saray, Trabzonspor'un ligin ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'la berabere kaldığı maçlar üzerinden dersini çalıştı. Florya'da futbolculara izletilen, 270 dakikalık maç videosuyla bordo-mavili takımın zayıf ve güçlü yönleri tespit edildi. Sarıkırmızılılar, ligin ilk yarısında 2-1 yenildikleri Trabzonspor'dan rövanşı almaya çalışacak.

600 TL'LİK BİLETLER BİTTİ

Galatasaray yönetimi Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda evinde oynayacağı son 5 maçın biletlerini kombine halinde satışa çıkarmıştı. Taraftarın gösterdiği ilgi sarıkırmızılı yönetimi bir hayli memnun bıraktı. 11 kategorinin 4'ü tamamen tükendi. Taraftarlar 350, 400, 500 ve 600 TL'lik 5 maçlık fırsat paketini bitirdi.

SARI FORMALAR DÖNÜYOR

En son Fatih Terim'in takımın başında olduğu 2011-12 sezonunda tercih edilen sarı forma yeni sezonda tekrar giyilecek. Yeni sezon ürünlerini şimdiden hazırlamaya başlayan Nike firması 'klasik parçalı'ya dönüş yaparken, deplasman forması olarak da 'sarı renk'te karar kıldı.

MAİCON'A VERGİ ŞOKU!

G.Saray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Maicon'un başı, Portekiz'de sahip olduğu evine dair vergi borçları nedeniyle derde girdi. O Jogo'da yer alan habere göre; Vergi Denetleme Kurulu tarafından 29 yaşındaki futbolcunun, Vila Nova de Gaia'daki evi satışa çıkarılacak. Maicon'un tek başına sahip olmadığı belirtilen evin tüm vergiler hesaba katıldığında 244 bin Euro'luk değeri olduğu ve satışın açık artırmayla gerçekleşeceği ifade edildi.

ÖZGÖRKEY ÖZBEK'İ BEKLİYOR

Galatasaray'da Adnan Polat döneminde yöneticilik yapan Cemal Özgörkey, başkan adaylığı için olumlu sinyaller verse de 31 Mart'taki Mali Genel Kurul'u bekleyeceği öğrenildi. Özgörkey, eski başkan Dursun Özbek'in durumuna göre hareket edecek. Özbek aday olursa, Özgörkey'i, ikinci başkanlığına düşünüyor.