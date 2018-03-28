İskender Günen "Trabzonspor asla bitmez!"

MURAT ÖZBOSTAN: Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, düzenlediği basın toplantısında Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Trabzonspor'a "Kulüp olarak hiçbir şeyimiz yoktur. El Fatiha" dedi. Bu sözler için yorumunuz nedir?

İSKENDER GÜNEN: Çok yanlış bir söylem.. Bu takım, diğer Anadolu takımları gibi bir takım değildir. Kökü vardır, kökünün de en önemli özelliği Türkiye Ligi'ne damga vuran bir kulüp olmasıdır. Şu anda sorunları çok fazla ama 'Trabzonspor bitti' demek son derece yanlış. Trabzonspor hiçbir zaman bitmez.. Böyle söylemlerle oyuncularda güven duygusu azalır. Sponsorların büyük çoğunluğu gelmez. Bir kulüp başkanı konuşmalarına dikkat etmek zorundadır. Herhalde Türkiye'de spor tarihinde böyle bir açıklama yoktur. O zaman niye geldin? Trabzonspor için 'El Fatiha' olmaz. Trabzonspor oradan da çıkar mutlaka. Öyle de çıkar, böyle de çıkar. Doğruları bulur mu? Bulur. Bulmak zorunda zaten. Bitmeyecek de.. Şunu da söyleyeyim, yıllardan beri yapılan yanlışlar var. Bu sadece bugünün sorunu değil. Kartopu gibi çoğalarak geldi. Trabzonspor'un en büyük sorunu yönetilememektir.

Muharrem Usta yönetimini nasıl buluyorsunuz?

Muharrem Usta basın toplantısında soru almadı. Ben şimdi soruyorum, geldiği zaman ile bugün arasındaki fark ne? Zaten göreve geldiğinde Trabzonspor'un ne denli borçlu olduğunu biliyordu. 'Borçları indirdim' diyor ama ben şeffaf olduklarına inanmıyorum. Geldiği zaman yeniden yapılanmadan bahsetti. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar anlattı. Şampiyonluğu ise son yıl için vadetti. Trabzonspor kulübü, hedefini yüksek tutmak zorundadır. Tamam, hedefini yüksek tut ama bu kadar yanlış yapma. Transferlerde bu kadar yanlış yapma.. Ne kadar yaşlı başlı adam varsa transfer edildi. O zaman aslında şunu belirtmek lazım, bir başkan geldiği zaman 'Ne yapacak' diye insanlar ona soru sormalı. Geldiği zaman ile ilgili madde madde konuşmadıktan sonra gelinen nokta benim için sürpriz değil.



Peki şimdi olacak?

Böylesi bir kulübe başkan olmak kolay değil. Herkes başkan olmak için ortaya çıkıyor. Öncelikle delegeler tarafından çok iyi bir seçim yapılmalı. Trabzonspor'da delege sisteminin değişmesi gerekiyor. Herkesin delege olduğu ve delege olacakların mutlak suretle aidatlarının artırılması şart. Şampiyonluklar gelir geçer, ama Trabzonspor'un bugün geldiği nokta mali olarak çok kötü. Mali olarak kötü olduğu zaman da büyük takımı kurma şansı yok. Trabzonspor, zamanında da büyük takım oldu ama büyük kulüp olma adına somut adım yok. Kurumsallaşma hala yok. Sorunun temel noktası bu.



Usta, "Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Onazi'yi ben istesem 40 milyon Euro'ya satardım. Ama benden sonrakilere bıraktım" dedi. Bu sözlere bir yorumunuz olur mu?

Konuşmaları baştan sona yanlışlarla dolu. Böyle rakamların verildiği yerde zaten konuşacak bir şey yok. O zaman kendisine söyleyeyim, 33 yaşındaki Burak Yılmaz, 33 yaşındaki Jose Sosa, 32 yaşındaki Juraj Kucka gibi oyuncularla 3 yıllık yüksek rakamlarla anlaşmaları nasıl kabul etti? Ben bunlara kötü oyuncu demiyorum. Sadece belirli yaşa gelen oyunculardan bahsediyorum. 32 yaş üzerindeki oyuncularla birer yıllık anlaşmalar yapılır. Kulüp bu kadar borç içindeyken, böylesi yüksek rakamlı transferleri neye göre yaptı? 'Taraftar için' derseniz, senin demek ki kendine ait hiçbir fikrin yok derim. Geldiğin zaman ne yapacağını bilmen gerekir. Sen demek ki geldiğin zaman ne yapacağın konusunda bir plan yapmamışsın. Sportif başarı sonradan gelir. Önce bütçe, önce büyük kulüp olmak gerek. Ama ortada günden güne küçülen bir kulüp var.



Seçim bir umut mudur şu anda Trabzonspor için?

Evet, seçim umuttur. Olmak zorunda zaten. Başka çaresi yok. Ama bir de şu var, gelecek olan, tek adam rolü… Başkan karar verir, bunlar yanlış. Başkan ile beraber bir yönetim kurulu oluşturmak lazım.

F.BAHÇE'DE BİR UMUT GÖRMÜYORUM



F.Bahçe'nin şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?

Fikstürleri rakiplerine göre de daha iyi. F.Bahçe'de bir umut görmüyorum. Oynadıkları oyun çok kötü çünkü. Lider ile 6 puan fark var. Akhisar'a orada da yenildiler, evlerinde de yenildiler. F.Bahçe'nin şansı çoktu ama kendi eliyle bu şansı itti. Kendi sahanızdaki maçlarda bu kadar kayıp yapma lüksünüz yok. G.Birliği ile berabere kaldılar. Beşiktaş'ın sorunu da bana göre yaşlı takım. Şampiyonlar Ligi, kupa, lig... Sezon başından beri yük aynı oyuncuların sırtında.

FUTBOLDA YAŞ ÖNEMLİDİR



Profesyonel bir futbolcu 3 günde bir maç oynamayı kaldıramaz mı?

Tabii ki kaldırır. Ama Beşiktaş yaşlı bir takım ve futbolda yaş çok önemlidir. 3 kulvarda mücadele edeceksiniz, baskı, üstündeki yük kolay değil. 'Kaliteli kadro diyorlar' ancak bakalım, dışarıdan gelen Lens ne kadar katkı yaptı takıma? Vagner Love ne yaptı? Cenk gittikten sonra o bölgede sıkıntıları var. Negredo kötü golcü değil. Ama Cenk daha farklı bir oyuncu. Beşiktaş'ın sorunlarından biri şu; bir kenarı yok şu anda takımın. Quaresma'yı çok arıyor çok!

G.SARAY İLE BAŞAKŞEHİR %30 BEŞİKTAŞ İLE F.BAHÇE %20



Galatasaray lig yarışında favori gösteriliyor... Önemli maçları kendi sahalarında oynayacaklar. Sizce de Galatasaray şampiyonluğun bir numaralı favorisi mi?

Kesinlikle öyle bir şey yok. G.Saray'ı şimdiden şampiyon olarak görmek son derece yanlış. İnsanlar hiç düşündü mü acaba, kendi sahasındaki maçlarda, mesela Konyaspor maçını düşünelim, çok zor kazandı. Önemli olan şudur, rakibe verdiğiniz pozisyonlar… Konyaspor ilk yarı 3 gol atabilirdi G.Saray'a. Şampiyonluğu belirleyecek nisan ayıdır. Ama kayıp yaşamadan gelip, Beşiktaş maçını da kazanırlarsa iş biter. Şampiyonluk şansları şu anda G.Saray ile Başakşehir'in yüzde 30'ar, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin ise yüzde 20'şer...

OĞUZHAN'IN BEŞİKTAŞ'A BİR FAYDASINI GÖRMEDİM

Şenol Güneş sorunları çözemiyor mu? Beşiktaş'taki sıkıntı nedir?

Belirli oyuncuların performansları düştü. Tekrar söylüyorum; yaşlı takım Beşiktaş. Üst üste F.Bahçe ile oynadılar. Kağıt üstünde bazı şeyler iyi. Ama bakarsanız, Oğuzhan yok. İkinci yarıda hiç yok. Girdiği maçlarda da katkısı yok. İyi oyuncu ama performansı düştü. Niye düştü? Belirli oyuncular da dışarıdan geldikleri zaman katkı vermek zorundalar. Lens katkı vermiyor, Pepe yok, Vida yok… Gittikleri yerde takıma uyum sağlamak kolay değil. Savunmanın göbeği önemlidir. Yanında oynadığın oyuncuyla bir birliktelik sağlaman lazım. Göbekteki oyuncuları sık sık değiştirmek yanlış. Pepe iyi oyunculuğun yanında savunmayı organize eden bir isim. Bazı oyuncuların sahada olmaları bile takım arkadaşları için önemlidir.

TRABZONSPOR RAHAT GALATASARAY SIKINTILI



Bu hafta Galatasaray maçı var. Trabzonspor, İstanbul'dan puan ya da puanlar alabilir mi?

Trabzonspor bunu başarabilir mi? Başarabilir. Bunu hayal olarak düşünmek son derece yanlış. Bu yıl mesela kendi sahasında veya deplasmanlarda büyük maçlara bakalım. Büyük maçlarda kötü aldığı sonuç yok. Trabzonspor takımı, Galatasaray'a göre daha rahat. Kaybedecek bir şeyi yok. Bir tarafta daha fazla şampiyonluğu isteyen, baskıyı üstünde hisseden bir takım. Diğer tarafta fazla baskısı olmayan bir takım. Evet, başarabilirler.