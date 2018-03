"Yolumuza 3 puanla devam etmek istiyoruz"

Bilal Kısa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım olarak ikinci yarıda iyi sonuçlar aldıklarını söyledi. 12 maçlık kazanamama serisinin ardından tekrar ayağa kalktıklarını aktaran deneyimli futbolcu, şunları kaydetti:

"Dört maçlık galibiyet serisi yakaladık, bu bizim için çok iyi oldu. Kalan maçlarda da elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Hedefimiz yukarılara gitmek ama her şeyin de farkındayız. Bu ligde her şey olabiliyor, gerçekleşiyor. Kolay maç yok. Onun için bir an önce alt sıralardan kurtulmak istiyoruz."

Medipol Başakşehir ile zorlu bir maç yapacaklarını dile getiren Bilal Kısa, "Medipol Başakşehir son 3-4 yıldır ligde çok iyi gidiyor, lige damga vurdu diyebilirim. Sahamızda oynayacağız, Manisa'da oynadığımız son maçlarda seyirci sayımızda bir azalma vardı. Yeni stadımızla tekrar bir birliktelik oluştu. İnşallah bunu devam ettiririz. Bu hafta 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilal Kısa, Teleset Mobilya Akhisarspor'a dönmeyi çok istediğini belirterek, "Bursaspor'da hem oyun hem de sakatlık anlamında sıkıntılı günler geçirdim. İstediğim performansı yansıtamadım. Aklımda hep burası vardı, giderken de vardı. Tekrar burada olmaktan mutluyum." diye konuştu.