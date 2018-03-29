Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray yönetiminden futbolculara 10 milyon Euro’luk doping!

Galatasaray yönetiminden futbolculara 10 milyon Euro’luk doping! Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında 1 Nisan Cuma günü Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da yönetim, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) sermaye artırımı için onay alınmasının akabinde 27 milyon Euro tutarında kredi çekti ve oyuncuların hesaplarına 10 milyon Euro yatırdı.

Giriş Tarihi: 29.3.2018