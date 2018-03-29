Galatasaray yönetiminden futbolculara 10 milyon Euro’luk doping!

SPK'dan
sermaye artırımı için onay alan G.Saray'ın nisan ayı içinde kasasına 145 milyon TL girmesi bekleniyor. Nakit sıkıntısını çözmek için SPK'dan gelecek parayı kırdıran ve 27 milyon Euro kredi çeken sarı-kırmızılı kulüp, ödemeleri yapmaya başladı. Trabzonspor maçı öncesinde futbolcuların hesaplarına 10 milyon Euro yatırıldı.
Gelecek ay takıma bir 10 milyon Euro daha ödeme yapılacağı ve alacakların sıfırlanacağı öğrenildi. Florya'ya bayram havasını getiren Başkan Cengiz, personeli de unutmadı. Çalışanlar toplamda 3 milyon TL'yi bulan maaşlarını yarın alacak. Florya renklendi
Galatasaray'ın Florya Metin Oktay
Tesisleri'nin girişindeki duvarlar grafiti sanatçıları tarafından boyandı. Duvarların bir bölümüne kulübün efsane futbolcusu Metin Oktay çizilirken, diğer bölümlere ise UEFA
ve Süper Kupa resmedildi. Tesislerin girişinde bulunan güvenlik kulübesi de kulübün arması ve sarı-kırmızılı renklerle süslendi.