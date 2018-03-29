Ahmet Ağaoğlu resmen aday

Trabzonspor
'da 7-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesi Golf Federasyonu Başkanlığı görevini de yürüten Ahmet Ağaoğlu
adaylığını açıkladı. Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı yazılı açıklamada, "29-30 Mart tarihlerinde çoğunluk sağlanamadığı taktirde 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan Trabzonspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda kulübümüz başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Genel kurulumuzun kulübümüze ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.