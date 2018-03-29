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resmen aday

Golf Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten , başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Ahmet Ağaoğlu resmen aday
'da 7-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesi Golf Federasyonu Başkanlığı görevini de yürüten adaylığını açıkladı. Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı yazılı açıklamada, "29-30 Mart tarihlerinde çoğunluk sağlanamadığı taktirde 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan Trabzonspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda kulübümüz başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Genel kurulumuzun kulübümüze ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.
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Ahmet Ağaoğlu resmen aday
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