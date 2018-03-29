Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Aziz Yıldırım, Ali Koç’u hedef aldı: Kılıçla geziyorlar

, ’u hedef aldı: Kılıçla geziyorlar

Başkanı : Şimdiye kadar adaylığımı açıklamadım, sebebi de Fenerbahçe’yi seçim safına sokmamaktı. 16 aydan beri, ellerinde bir kılıç Fenerbahçe’nin üzerinde geziyorlar

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018
Aziz Yıldırım, Ali Koç’u hedef aldı: Kılıçla geziyorlar
Başkanı , İzmir'de üyelerle bir araya geldi. Burada çarpıcı açıklamalar yapan Yıldırım'ın satır başları şöyle:
Şimdiye kadar adaylığımı açıklamadım, sebebi de Fenerbahçe'yi seçim safına sokmamaktı.
16 aydan beri, ellerinde bir kılıç Fenerbahçe'nin üzerinde geziyorlar, bunlara gerek yok.
Gazetelerde, 'un 'geleceğim bütün futbolcuları göndereceğim' sözleri yer alıyor. Hadi bakalım oynasınlar bu futbolcular... Fenerbahçe'ye zarar veriyor.
2011'de operasyon yapılmasaydı, F.Bahçe zirveye gidiyordu. 1.8 milyar dolar gücümüz vardı. O gücü yok ettiler. FETÖ bitmemiştir, FETÖ bitmez. FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam etmelidir.
350-450 milyon Euro arası borcumuz var. Fenerbahçe'nin mal varlığı borçlarımızı karşılayacak nitelikte. Şu anda satma kararı alırsak borçları sıfırlarız.
Fenerbahçe Üniversitesi'nin kira farkını Fenerbahçeli zenginlerden istedik, onlar vermedi. Sizin gibi maaşlı çalışanlar destek verdi. Onlar utansın...

2012'DEKİ FİNAL PLANLIYDI
Asbaşkan ise 12 Mayıs 2012'deki Süper Final derbisiyle ilgili ilginç bir iddida bulundu: "Maçtan önce İstanbul polisi gaz stoğu yapıyor. Normal kadronun 3 katıyla oraya geliyor ve ilk defa alçak bir frekansın dışında bir kanal tahsis ediyor. Niye? Fenerbahçe şampiyon olmamalı. Bu plan herhalde boşuna yapılmadı."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Aziz Yıldırım, Ali Koç’u hedef aldı: Kılıçla geziyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN