Aziz Yıldırım, Ali Koç’u hedef aldı: Kılıçla geziyorlar

Fenerbahçe
Başkanı Aziz Yıldırım
, İzmir'de üyelerle bir araya geldi. Burada çarpıcı açıklamalar yapan Yıldırım'ın satır başları şöyle:
Şimdiye kadar adaylığımı açıklamadım, sebebi de Fenerbahçe'yi seçim safına sokmamaktı.
16 aydan beri, ellerinde bir kılıç Fenerbahçe'nin üzerinde geziyorlar, bunlara gerek yok.
Gazetelerde, Ali Koç
'un 'geleceğim bütün futbolcuları göndereceğim' sözleri yer alıyor. Hadi bakalım oynasınlar bu futbolcular... Fenerbahçe'ye zarar veriyor.
2011'de operasyon yapılmasaydı, F.Bahçe zirveye gidiyordu. 1.8 milyar dolar gücümüz vardı. O gücü yok ettiler. FETÖ bitmemiştir, FETÖ bitmez.
FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam etmelidir.
350-450 milyon Euro arası borcumuz var. Fenerbahçe'nin mal varlığı borçlarımızı karşılayacak nitelikte. Şu anda satma kararı alırsak borçları sıfırlarız.
Fenerbahçe Üniversitesi'nin kira farkını Fenerbahçeli zenginlerden istedik, onlar vermedi. Sizin gibi maaşlı çalışanlar destek verdi. Onlar utansın... 2012'DEKİ FİNAL PLANLIYDI
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu
ise 12 Mayıs 2012'deki Süper Final derbisiyle ilgili ilginç bir iddida bulundu: "Maçtan önce İstanbul polisi gaz stoğu yapıyor.
Normal kadronun 3 katıyla oraya geliyor ve ilk defa alçak bir frekansın dışında bir kanal tahsis ediyor. Niye? Fenerbahçe şampiyon olmamalı. Bu plan herhalde boşuna yapılmadı."