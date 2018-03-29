Mustafa Cengiz "Bombardıman altındayız"

"Galatasaray
kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz, bunu not aldık"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
katıldığı bir etkinlik sonrası basın mensuplarına kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum ve şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalar yaptı. Alacaklı olan menajerlere serzenişte bulunan Cengiz, gözdağı vermeyi de ihmal etmedi.
Yapılan sermaye artırımı ile kulübe gelir sağlandığını söyleyen Mustafa Cengiz, "Sermaye artırımından ciddi bir para geldi ama menajerler sağ olsun yıllardır alamadıkları ücretler için bizi bombardımana tutuyor. Siz ayağa kalkıp yürümeye başladığınızda omuzlarınıza basıp indirmeye çalışıyorlar. Biz bunları not alıyoruz. Galatasaray'ın kurumsal hafızasına bırakıyoruz. Buradan ilan ediyorum. Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Galatasaray kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz.
İyilikle, huzurla ve güvenle yaşarız. Sermaye artışının yanı sıra bankalarımız olumlu dönüş yapmaya başladı. Gideceğimiz büyük sponsorlar var. Galatasaray'ın menfaatleri ne ise onu yapacağız. Türk sporunun da menfaatlerini gözeteceğiz
" dedi. ŞAMPİYONLUĞU HAKKIMIZLA KAZANALIM Ligde
Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş
ve Fenerbahçe'nin arasındaki yarışa da değinen Cengiz, "Son 8 haftaya 4 takımın aynı anda girmesi rekabeti artırıyor. Bu da, ülkemizin iç ve dış düşmanlarıyla uğraştığı bugünlerde insanların sporla rahatlaması anlamına geliyor.
Hakkaniyetle gördüğünü çalan, düzgün yönetimler altında bir şampiyon çıksın istiyoruz. Bunun da Galatasaray olmasını diliyorum. Futbolcularımız ve teknik heyetimiz bunun farkında. Rakiplerimize saygı içinde, hak ederek şampiyon olmak istiyoruz. Her maçı final havasında tek tek çarpışarak, doğru mücadele ederek ve hakkımızla kazanarak şampiyon olmak istiyoruz
" ifadelerini kullandı. BU YASAYLA BİRLİKTE BİR SIÇRAMA OLACAK Kulüplerin
ödediği vergilerin amatör branşlara aktarılmasıyla ilgili yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından onaylanmasının hatırlatılması üzerine Cengiz, "Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ederim. Çok yorulduk o tasarının çıkması için. Doğru kullanılırsa yasanın gelecek 20 yılda Türk sporunu dünyada ilk 3'e sokacağına inanıyorum. Bir sıçrama, bir reform olacağına inanıyorum
" değerlendirmesinde bulundu. BURADAN YENİ ŞAMPİYONLAR ÇIKACAK
Başkan Mustafa Cengiz, Sancaktepe Belediyesi Sporcu Performans Laboratuvarı'nda branş taramaları sonrası başarılı olan çocukların karne dağıtımı törenine katıldı. Cengiz, "Umuyoruz ki Sancaktepe'nin bu hamlesi Türk sporuna öncü olur. 15-20 yıl içinde buradan Türkiye
ve Dünya şampiyonları çıkacak inşallah" dedi. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ise 21 bin lisanslı sporcuları olduğunu açıkladı. CAMİA AYAĞA KALKMIŞ HALDE
Taraftarların, kulübe verdiği desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Mustafa Cengiz, "Camia ayağa kalkmış halde. Galatasaray Store mağazalarında satışlar 3 katına çıktı. Borsada 1 liralık hisse 2,4 kat değer kazandı. Seyirci 40 bine gidiyor. Hedefimiz 50 bin seyircinin stada gelmesi. Üç milyon Lira'yı aşkın kombine sattık. Müthiş olumlu hareketler var" diye konuştu.