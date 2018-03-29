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için 30 milyon Sterlin

Almanya Bundesliga'da forması giyen ve takımıyla bu sezon 24'ü ilk 11 olmak üzere 25 maçta forma giyen için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre 21 yaşındaki milli oyuncuya İngiltere Premier Lig'den talip var. Alman ekibi ise transfer için kapıyı 30 milyon Sterlin'den açıyor.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 22:37 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 02:01
Çağlar Söyüncü için 30 milyon Sterlin

Bundesliga ekiplerinden 'da forma giyen 21 yaşındaki milli stoper için İngiliz Dailymail gazetesi tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Çağlar Söyüncü için 30 milyon Sterlin
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