Almanya Bundesliga'da Freiburg forması giyen ve takımıyla bu sezon 24'ü ilk 11 olmak üzere 25 maçta forma giyen Çağlar Söyüncü için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre 21 yaşındaki milli oyuncuya İngiltere Premier Lig'den talip var. Alman ekibi ise transfer için kapıyı 30 milyon Sterlin'den açıyor.
Giriş Tarihi: 28.3.2018 22:37Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 02:01
Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen 21 yaşındaki milli stoper Çağlar Söyüncü için İngiliz Dailymail gazetesi tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.