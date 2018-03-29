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, maçı hazırlıklarını sürdürdü

27. hafta mücadelesinde deplasmanda ile karşılaşacak , karşılaşmanın hazırlıklarını 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 19:14
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda 'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına yarın tesislerde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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