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'nin listesi belli oldu!

'de Aykut Kocaman'ın listesi belli oldu! Bu sezon şampiyonluk yarışı veren ancak beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe gelecek sezonun takımını oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladı. İşte Fenerbahçe'den defans, orta saha ve forvet hattına yapmayı planladığı transferler...

Giriş Tarihi: 29.3.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 09:47
Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu!

UEFA ile yürüttüğü FFP görüşmeleri iyi geçen Sarı-Lacivertliler, bu yaz de daha rahat davranabilir. Haziran ayında seçim var ancak Aykut Kocaman şimdiden yeni sezonda istediği yıldızları belirledi.

İşte Kocaman'ın listesi..

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Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu!
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