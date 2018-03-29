Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu!

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın transfer listesi belli oldu! Bu sezon şampiyonluk yarışı veren ancak beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe gelecek sezonun takımını oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladı. İşte Fenerbahçe'den defans, orta saha ve forvet hattına yapmayı planladığı transferler...
Giriş Tarihi: 29.3.2018 09:44Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 09:47
UEFA ile yürüttüğü FFP görüşmeleri iyi geçen Sarı-Lacivertliler, bu yaz transferde daha rahat davranabilir. Haziran ayında seçim var ancak Aykut Kocaman şimdiden yeni sezonda istediği yıldızları belirledi.