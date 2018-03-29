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, 5. kez - maçı yönetecek

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında ile arasında oynanacak olan karşılaşmanın hakemi , 5. kez iki takım arasında oynanacak olan maçta düdük çalacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 16:48
Fırat Aydınus, 5. kez Galatasaray-Trabzonspor maçı yönetecek

tarafından açıklanan programda, 1 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak - müsabakasını yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Fırat Aydınus, bugüne kadar iki takımın 4 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, rakibini 3 kez mağlup ederken, bordo-mavililer ise 1 kez kazandı.

GALATASARAY KARNESİ

Fırat Aydınus, Galatasaray'ın bugüne kadar 44 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 21 galibiyet 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Aydınus'un yönettiği maçlarda Galatasaray'lı oyuncular 100 sarı kart ve 10 kırmızı kart gördü.

FIRAT AYDINUS'UN TRABZONSPOR KARNESİ

Fırat Aydınus, Trabzonspor'un bugüne kadar 49 karşılaşmasında görev yaptı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 18 galibiyet, 14 mağlubiyet aldı. 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fırat Aydınus, 49 karşılaşmada bordo-mavili futbolculara 112 sarı kart, 11 kırmızı de kart çıkardı.

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Fırat Aydınus, 5. kez Galatasaray-Trabzonspor maçı yönetecek
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