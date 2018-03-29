Finansal Fair Play'de yeni kriterler!

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ve Avrupa'dan birçok kulübün korkulu rüyası olanAvrupa Kulüpler Birliği (ECA) konuyla ilgili Roma'da yaptığı toplantıda bir dizi karar aldı ve bunların önümüzdeki dönemde FFP kurallarına eklenmesini kararlaştırdı.kabul edildikten sonraEn dikkat çeken değişiklik; kulüplereyapma sınırı gelmesi. Bu kararın alınmasında PSG'nin geçtiğimiz sene Neymar ve Mbappe transferlerini de içeren 400 milyon Euro'luk harcamadan doğan rahatsızlık.Yeni kurallar gereği yapılan transferlerdeToplantıya katılan Juventus Kulübü sahibi ve aynı zamanda ECA Başkanı Andre Agnelli,dedi.