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'de yeni kriterler!

Spor Toto Süper Ligi ve Avrupa liglerinde pek çok takımın çeşitli sıkıntılar yaşamasına sebebiyet veren kurallarında, önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olmak üzere değişikliklere gidiliyor.

SPOR SERVİSİ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018
Finansal Fair Play'de yeni kriterler!
Türkiye ve Avrupa'dan birçok kulübün korkulu rüyası olan Finansal Fair Play (FFT) kuralları değişiyor. Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) konuyla ilgili Roma'da yaptığı toplantıda bir dizi karar aldı ve bunların önümüzdeki dönemde FFP kurallarına eklenmesini kararlaştırdı. Konuyla ilgili yenilikler 24 Mayıs'taki UEFA yönetim kurulu toplantısında kabul edildikten sonra önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak.

TRANSFERE 100 MİLYON EURO!
En dikkat çeken değişiklik; kulüplere bir yılda en fazla 100 milyon Euro transfer harcaması yapma sınırı gelmesi. Bu kararın alınmasında PSG'nin geçtiğimiz sene Neymar ve Mbappe transferlerini de içeren 400 milyon Euro'luk harcamadan doğan rahatsızlık.

MENAJER ÜCRETİ AÇIKLANACAK
Yeni kurallar gereği yapılan transferlerde oyuncu menajerlerine ne kadar ödendiği de kulübün resmi internet sitesinden duyurulacak. Toplantıya katılan Juventus Kulübü sahibi ve aynı zamanda ECA Başkanı Andre Agnelli, "Yeni kurallar için UEFA ile anlaşmaya varıldı" dedi.
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