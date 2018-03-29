Younes Belhanda "Türkiye’nin en iyisi biziz"

BELHANDA
, Milli Takım
dönüşü A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Trabzonspor maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini paylaşan Faslı yıldız, "Ligin en iyisi biziz. Trabzonspor maçı zor olacak. İlk yarıda Trabzon'daki maçı kaybetmiştik ancak bu sefer kendi evimizde, kendi taraftarımızın karşısında oynayacağız. Umarım taraftarlarımıza zevkli bir maç izlettiririz" diye konuştu. Belhanda, konuşmasını Türkçe olarak, "Cimbom bom şampiyon inşallah" diyerek noktaladı. Selçuk yetişiyor Linnes şüpheli
G.Saray Takım Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan futbolcuların durumuyla ilgili açıklama yaptı. Milli Takım'dan hafif sakatlıkla dönen Serdar Aziz ve Selçuk İnan
'ın pazar günkü Trabzonspor maçında sahada olacağını söyleyen İnce, Norveç Milli Takımı kampında sakatlık geçiren Linnes hakkında ise, "Arka adalesinde problem var. Durumu yarın (bugün) belli olacak" bilgisini verdi.