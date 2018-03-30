"Avrupa için Fenerbahçe'yi yenmek zorundayız"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile sarı-kırmızılı futbolcu Deniz Türüç, Fenerbahçe maçı öncesinde Doğan Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Ligin 28'inci haftasında pazartesi günü Fenerbahçe'yi saat 20:00'de konuk edecek olan Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, "Karşılaşma hakeminin kim olduğu önemli değil. Biz bütün hakemlere güveniyoruz. Ümit Öztürk, bildiğimiz dürüst, gördüğünü çalan bir hakem. İnşallah bu maçta da öyle olur. Her yönetici ve sporsever, 'hakeme fazla iş düşmesin, ön planda olmasın. Futbol ön planda olsun' ister. Ben de onu arzu ediyorum. Pazartesi günü rakibimizle oynayacağız. Fenerbahçe'nin liderle arasında 6 puan var. Bizimle de Fenerbahçe arasında 7 puan var. Onlar şampiyonluk, biz ise Avrupa hevesindeyiz. Umarım istediğimiz sonucu alırız" diye konuştu.

"AVRUPA HAYALİMİZ İÇİN KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 8 hafta kaldığını hatırlatan Başkan Bedir, "Bütün takımlar aynı düşüncededir. Puan cetvelinin ortalarında olan birkaç takım dışındaki bazı takımların kümede kalma, bazı takımların şampiyonluk çabaları, bizim gibi bazı takımların da Avrupa kupalarına katılma hedefi var. Avrupa hayalimiz için kiminle oynarsak oynayalım kazanmak zorunda olduğumuz dönemlerden geçiyoruz. Bu hafta da böyle bir maça çıkacağız. Özellikle son haftalarda oyunumuz veya performansımızla ilgili ufak tefek lafların konuşulduğu ortamda şampiyonluk yaşamış bir İstanbul takımıyla oynamak bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı olur inşallah umduğumuzu buluruz" şeklinde konuştu.

DENİZ TÜRÜÇ: "KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı takımın ikinci kaptanı Deniz Türüç ise "İnşallah iyi bir maç olur. Üç puan almak istiyoruz. Taraftarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Spor Toto Süpor Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde yapılan idmana koşu ve ısınma hareketlerni ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. Kayserispor idmanın son bölümünde ise çift kale maç gerçekleştirdi.

Romanya Milli Takım kampında olan ve Fenerbahçe maçında cezalı durumda bulunan Silviu Lung ile Cristian Sapunaru'nun yanı sıra omzundaki kas yırtığı sebebi ile ameliyat olan Muammer Zülfikar Yıldırım antrenmanda yen almadı. Hafif sakatlığı bulunan Tiago Lopes ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.