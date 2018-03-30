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, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına hazır

i'nde yarın akşam Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak , Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenmanla maç hazırlıklarını tamamladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 20:59
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına hazır

Futbol Takımı, 'in 27. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, top kontrolü, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol-pas çalışmasıyla devam etti.

Taktik programın yer aldığı bölümde ise tam sahada çift kale maç ve şut çalışması yapıldı.

Beşiktaş, bu antrenmanla, yarın Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına hazır
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