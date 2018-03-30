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Galatasaray - Trabzonspor derbisini yönetecek

Spor Toto i'nin 27. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçını hakem yönetecek.

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Galatasaray - Trabzonspor derbisini Fırat Aydınus yönetecek
'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek. Pazar günü saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

BUGÜN
20:00 DG Sivasspor-K.Karabükspor Ali Şansalan

YARIN
13:30 E.Yeni Malatya-Gençlerbirliği Arda Kardeşler
16:00 Antalyaspor-Bursasspor H.Umut Meler
19:00 Beşiktaş-A.Alanyaspor Barış Şimşek

PAZAR
13:30 Göztepe-Kasımpaşa Hüseyin Göçek
13:30 Osmanlıspor-A.Konyaspor Mete Kalkavan
16:00 TM Akhisar-M.Başakşehir Y.Kemal Uğurlu
19:00 Galatasaray-Trabzonspor Fırat Aydınus

PAZARTESİ
20:00 Kayserispor-Fenerbahçe Ümit Öztürk
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Galatasaray - Trabzonspor derbisini Fırat Aydınus yönetecek
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