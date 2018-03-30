Fildişi Sahili'nden geldi Ödemiş'te "Efe" oldu

Bölgesel Amatör Lig ekibi Ödemişspor'da top koşturan Fildişi Sahilli oyuncu Yannick Alex Kore, futboldaki becerisinin yanında Efelik kültürüne olan ilgisi, samimiyeti ve dostluğuyla ilçe halkının sevgisini kazandı.

Fildişi Sahili'nin Ouragahio kentinde bir kaymakamın oğlu olarak dünyaya gelen Alex, babasının da isteğiyle futbola başladı.

Ülkesinde 1. Lig takımlarında forma şansı bulan Alex, 2012'de takımıyla kamp için geldiği Türkiye'de beğenilerek Tatvan Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı.

Dersimspor, Edirnespor ve Adıyamanspor'dan sonra sezon başında Ödemişspor'a transfer olan Alex, 51 puanla lider olan ve şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan takımın başarısında önemli bir rol oynadı.

Yeşil sahada sergilediği performansla beğeni toplayan 25 yaşındaki oyuncu, sosyal hayata sağladığı uyum, insanlarla sıcak ilişki kurması ve sempatik tavırlarıyla ilçedeki en popüler oyuncu haline geldi.

Eşi ve 8 aylık oğluyla Ödemiş'te yaşayan, antrenmanlar dışında sık sık esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelen Alex, Türk yaşam kültürüne gösterdiği ilgiyle de dikkat çekiyor.

ZEYBEK ÖĞRENİYOR

Efe kültürünün önemli merkezlerinden olan Ödemiş'te halk oyunları ekiplerini izledikten sonra bu oyunu öğrenmeye karar veren Alex, Moldovalı takım arkadaşı Maxim Şoimu'yu da ikna ederek Ödemiş İlkkurşun Efeler Derneğinin halk oyunları kursuna katıldı.

Halk oyunları öğretmeni Birol Çelik'in yardımıyla Efe kıyafetlerini giyen Alex ve Maxim, zeybeğin incelikleri hakkında eğitim alıyor.

"EN GÜZEL GÜNLERİM"

Alex yaptığı açıklamada, 7 yıldır yaşadığı Türkiye'de Van'dan Edirne'ye kadar çok sayıda takımda oynadığını, bu kültüre artık alıştığını belirterek Ödemiş'te ise en güzel günlerini geçirdiğini ifade etti.

Ödemişlilerin düşünce yapısının çok farklı olduğunu, burada saygı gördüğünü anlatan Alex, "Buraya çok çabuk alıştım. Biz bu takımı üst lige çıkartmak için geldik, insanlar bize destek veriyor, saygı gösteriyorlar, çok seviyorlar. Para için değil sevdiğimiz için oynuyoruz artık. Çünkü buradaki insanlar çok güzel, bu sevgiye karşılık vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Sokağa çıkınca herkesin kendisini tanıdığını selam verdiğini, çocuklar ve gençlerin kendisine eşlik ettiğini, bundan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Alex, Türk vatandaşlığına geçmek için başvuru yapacağını kaydetti.

Takımının bu yıl 3. Lig'e çıkacağını, bu ligde yabancı oyuncu kontenjanının bulunmadığını anlatan Alex, "Artık burada yaşamak istiyorum. Ödemiş'te oynamaya devam etmek istiyorum." dedi.

SÖMÜRÜYE VE DÜŞMANLARA KARŞI MÜCADELE

Yaşadığı tüm kentlerin kültürünü merak ettiğini, daha önce halay öğrendiğini dile getiren Alex, Ödemiş'te de zeybeğe ilgi duyduğunu anlattı.

Bu oyunun şekil olarak ülkesindekinden çok farklı olduğunu ancak çıkış noktalarının aynı olduğunu aktaran Alex, Fildişi'nde sömürgecilere karşı verilen savaşlarla anılan dansların bulunduğunu, Efelerin de ülkeye saldıran düşmanlara karşı mücadele verdiğini öğrendiğinde çok sevindiğini aktardı.

Maxim Şoimu da ülkesinde halk danslarının çok sevildiğini, Efe oyunundaki bazı figürlerinin Moldova kültüründe de bulunduğunu kaydetti.

Halk oyunları öğretmeni Birol Çelik ise Alex ve Maxim'in futbol gibi dans konusunda da çok yetenekli olduğunu, onlara bu kültürü iyi bir şekilde öğreterek birer kültür elçisi haline getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ödemişspor Teknik Direktörü Algun Erdem de Türkiye'de yabancı oyunculara gösterilen sempatinin üzerinde bir ilgi toplamayı başaran Alex'in takımın maskotu haline geldiğini ifade etti.