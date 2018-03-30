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kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor

'de 1 Nisan Pazar günü 'u konuk edecek sarı-kırmızılı takım, son dönemde güçlü rakipleri ile oynadığı maçlarda galip gelemezken, mevcut kötü istatistiğini sonlandırmaya çalışacak. , ligde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 maçta 11 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu 16 maçlık seride Trabzonspor ile oynadığı 3 müsabakayı da kaybetti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 11:30
Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor

'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü 'u ağırlamaya hazırlanan , son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçlardaki kazanamama serisini sonlandırabilmek için sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 lig maçında galibiyet göremedi.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 müsabakadan 11 mağlubiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 8 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 29 gole engel olamadı.

TRABZONSPOR'A KARŞI SON 3 MAÇI DA KAYBETTİ

Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor'a karşı bu kötü seride yaptığı 3 maçı da kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonununda Trabzonspor'a karşı 8. haftada konuk olduğu müsabakayı 1-0, 25. haftada evinde yaptığı maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi.

Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, Trabzonspor'a sadece 1 gol atabildi.

Galatasaray, 16 maçlık seride Beşiktaş'a karşı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik, Fenerbahçe'ye karşı 5 müsabakada 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik, Medipol Başakşehir'e karşı ise 4 mücadelede 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

EN FARKLI YENİLGİLER MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E KARŞI

Galatasaray Futbol Takımı'nın önemli rakiplerine karşı çıktığı son 16 lig karşılaşmasındaki en kötü sonuçları, Medipol Başakşehir önünde oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunun 27. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilirken, bu sezon 12. haftadaki maçı ise yine deplasmanda 5-1 kaybetti.

SON 16 MAÇ

Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 maç ve skorları şöyle:

SezonHaftaMaçSkor
2015-201624.Galatasaray-Medipol Başakşehir3-3
26.Galatasaray-Fenerbahçe0-0
32.Galatasaray-Beşiktaş0-1
2016-20175.Beşiktaş-Galatasaray2-2
8.Galatasaray-Trabzonspor0-1
10.Galatasaray-Medipol Başakşehir1-2
11.Fenerbahçe-Galatasaray2-0
22.Galatasaray-Beşiktaş0-1
25.Trabzonspor-Galatasaray2-0
27.Medipol Başakşehir-Galatasaray4-0
28.Galatasaray-Fenerbahçe0-1
2017-20189.Galatasaray-Fenerbahçe0-0
10.Trabzonspor-Galatasaray2-1
12.Medipol Başakşehir-Galatasaray5-1
14.Beşiktaş-Galatasaray3-0
26.Fenerbahçe-Galatasaray0-0

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Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor
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