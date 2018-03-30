Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Daha sonra gruplar halinde eğitsel amaçlı oyun ve dinamik açma germe hareketleri yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Son bölümde ise savunma ve hücum oyuncuları ile bölgesel çalışmalar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son çalışmasını yarın akşam saat 17.00'de gerçekleştirdikten sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

Öte yandan antrenman öncesi, bugün 32 yaşına giren Ryan Donk'un doğum günü kutlandı.