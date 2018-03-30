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, maçı hazırlıklarına devam etti

, 'in 27. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 16:11
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Daha sonra gruplar halinde eğitsel amaçlı oyun ve dinamik açma germe hareketleri yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Son bölümde ise savunma ve hücum oyuncuları ile bölgesel çalışmalar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

, karşılaşması öncesindeki son çalışmasını yarın akşam saat 17.00'de gerçekleştirdikten sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

Öte yandan antrenman öncesi, bugün 32 yaşına giren 'un doğum günü kutlandı.

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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
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