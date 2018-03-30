Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Gomis'ten anlamlı destek

'ten anlamlı destek

'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi , özel bir hastanede Çocuk Kliniği ve Onkoloji Bölümü’nü ziyaret etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 17:39
Gomis'ten anlamlı destek

Türkiye'ye geldiği günden bu yana gerek oynadığı futbolla gerekse de sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle büyük takdir toplayan 'ın yıldızı Bafetimbi , daha önce İstanbul ve Fransa'da yaptığı ziyaretlerin ardından bugün de özel bir hastanede Çocuk Kliniği ve Onkoloji Bölümü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

5 aylıktan 14 yaşına kadar tedavi gören çocukların odalarını tek tek ziyaret eden Gomis, çocuklarla sohbet ederken, forma ve atkı hediye etti. Gomis ayrıca çocuklar için günün anlam ve önemi hatırasına bir de pasta kesti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Gomis'ten anlamlı destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN