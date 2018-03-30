Gomis'ten anlamlı destek

Türkiye'ye geldiği günden bu yana gerek oynadığı futbolla gerekse de sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle büyük takdir toplayan Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, daha önce İstanbul ve Fransa'da yaptığı ziyaretlerin ardından bugün de özel bir hastanede Çocuk Kliniği ve Onkoloji Bölümü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

5 aylıktan 14 yaşına kadar tedavi gören çocukların odalarını tek tek ziyaret eden Gomis, çocuklarla sohbet ederken, forma ve atkı hediye etti. Gomis ayrıca çocuklar için günün anlam ve önemi hatırasına bir de pasta kesti.