İşte kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeler

TFF, kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri açıkladı. Buna göre menajerlere en fazla ödeme yapan kulüp 3 milyon 500 bin euro ile Galatasaray. Fenerbahçe, menajerler için 1 milyon 442 bin 500 euro harcarken, Trabzonspor'un kasasından çıkan para ise 1 milyon 296 bin 200 euro. "4 Büyükler" arasında menajerlere en az parayı 75 bin euro ile Beşiktaş harcadı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2017-2018 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler, futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler ve Federasyonumuzdan lisanslı olup vizesi devam eden futbol menajerlerinin listeleri, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir."