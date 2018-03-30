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İşte kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeler

Türkiye Futbol Federasyonu (), kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri resmi siteden duyurdu. Menajerlere en fazla para ödeyen kulüp ...

Giriş Tarihi: 30.3.2018 14:22 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 14:35
İşte kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeler

, kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri açıkladı. Buna göre menajerlere en fazla ödeme yapan kulüp 3 milyon 500 bin euro ile . , menajerler için 1 milyon 442 bin 500 euro harcarken, 'un kasasından çıkan para ise 1 milyon 296 bin 200 euro. "4 Büyükler" arasında menajerlere en az parayı 75 bin euro ile harcadı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2017-2018 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler, futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler ve Federasyonumuzdan lisanslı olup vizesi devam eden futbol menajerlerinin listeleri, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir."

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İşte kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeler
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