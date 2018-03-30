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, Göztepe'ye hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında , deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 15:19
Kasımpaşa, Göztepe'ye hazırlanıyor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü 13.30'da deplasmanda mücadele edeceği Göztepe karşılaşması hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma yapan lacivert-beyazlı ekip, pas-şut antrenmanı ile idmanı noktaladı.
Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Lacivert-beyazlılar, antrenman sonrası havayolu ile İzmir'e hareket ederek, kamp yapacağı otele geçecek.
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Kasımpaşa, Göztepe'ye hazırlanıyor
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