Rıza Çalımbay "Kora kor bir maça hazırız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
, haftalık basın toplantısında şampiyonluk yarışından, kongreye kadar her konuda soruları yanıtlarken, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi için de önemli açıklamalar yaptı. İşte Çalımbay'ın yorumlarından satır başları:
İki takım için de önemli maç. Ligimizin lideri ile oynayacağız. Kendi sahasında taraftarıyla etkili oynayan, çok iyi forvetlere sahip bir takım. Biz her türlü tedbirimizi alacağız.
Şampiyonluk yarışında en avantajlı takımlardan biri ve kolay maç olmayacak.
Galatasaray'ın nasıl hedefi varsa bizim hedefimiz de Avrupa'yı yakalamak.
Galatasaray'ın belli oyuncuları değil, bütün takımına dikkat etmek gerekiyor.
Hakemin son düdüğüne kadar oyundan kopmadan mücadele etmemiz gerekiyor. Kora kor bir oyun oynamamız şart. HEM DİNLENDİK HEM DE ÇALIŞTIK
Çalımbay milli arada yaptıkları 5 günlük izni değerlendirdi: "Az kişiydik. Kadromuzda biraz daha oyuncu olsa hazırlık maçı yapmak istiyorduk ama olmadı. Antrenmanlar mükemmel geçti. U21 ile oynadığımız maç mükemmel geçti. Sıkıntımız yok."
Tüm takımlara saygımız var
Tecrübeli çalıştırıcı şampiyonluk yarışı için,"Benim ağzımdan Beşiktaş şampiyon olur" deniyor. Bunlar gerçek dışı. Şampiyon belli değil. Tüm takımlara saygımız var. Ama benim sorumluluğum Trabzonspor" dedi.
Radikal kararlar alınması gerekli
Rıza Çalımbay, kongre süreci ve transfer yasağının takımı olumlu etkileyeceğini söyledi: "Trabzonspor kongreden kuvvetlenerek çıkacak. Hangi yönetim gelirse gelsin buraya güç katacaktır. Yalnız radikal kararlar alınması gerekiyor. Bazı şeylerin Trabzon'u korkutmaması gerekiyor. Transfer yasağı Trabzonspor'a bir nefes aldıracaktır. Şu andaki kadro, altyapı ve kiralık arkadaşlar faydalı olacaktır."