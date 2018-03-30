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ve ile devam

’de maçı 11’i yavaş yavaş şekilleniyor

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Soldado ve Mehmet Ekici ile devam
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör , pazartesi günü Kayseri deplasmanında yine ve 'yi 11'de kullanmayı planlıyor. Aatif ve Fernandao'nun performansında herhangi bir yükseliş gözlemlemeyen Kocaman, fiziksel olarak daha iyi duruma gelen Soldado ve Ekici ile maça başlayıp, takımın akışkanlığını artırmayı planlıyor. Özellikle Mehmet Ekici'nin ceza sahasına atılan kilit pas sayısını artırma amacıyla oynatılacağı belirtildi. Ekici, Galatasaray derbisinde olduğu gibi sol kanatta başlayıp içeri doğru girecek. Soldado ise Giuliano ile birlikte ileri ikiliyi oluşturacak. Bu arada milli arada sakatlığı geçen İsmail Köybaşı da oynamaya hazır hale geldi.

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Ligde forma giydiği 18 maçın 6'sına 11'de başlayan Soldado, 3 gol attı. Son olarak G.Saray derbisinde 77 dakika sahada kaldı.

GYAN: OYNARSAM GOLÜMÜ ATARIM
'yi konuk edecek 'un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan ilk yarıda olduğu gibi güçlü rakibine yine gol atmak istediğini söyledi. Kadıköy'deki maçın uzatma dakikalarında skoru 3-3'e getiren golü kaydeden Gyan, "Bu kez kendi evimizde taraftarımızla galip gelmek istiyoruz. Hocam görev verirse gol atmak isterim. Ama önemli olan 3 puanı almak" dedi.

?JANSSEN TOTTENHAM'A DÖNMESİN
Tottenham taraftarı, F.Bahçe'de şanssız bir sakatlık geçiren Janssen için fikir ayrılığına düştü. Büyük bir kısım yeniden kiralanmasını isterken, bazı taraftarlar iyi bir gelir karşılığı satılması yönünde görüş bildirdi. İngiliz taraftarların hemfikir olduğu tek konu ise Hollandalı'nın takıma geri dönmemesiydi.
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Soldado ve Mehmet Ekici ile devam
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