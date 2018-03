Aziz Yıldırım "Bir ömür verdim bir ömür daha veririm"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda kongre üyelerinin de katıldığı toplantıyla başkan adaylığını açıkladı. "3 Temmuz" vurgusu ile hazırlanan videonun ardından açıklamalarda bulunan Yıldırım, tarihe yeni bir not düşmek üzere toplanıldığını ve 20 yıl önce başkanlığa seçildiği günden daha da heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi: Bir oy farkla kazandığım Fenerbahçe başkanlığını yine Fenerbahçe'nin birliğini kazanmasına giden yol olarak gördüm. Yönetime geldiğimiz dönem itibarıyla baktığımızda Türkiye'de modern tesisleşme hamlesiyle diğer takımlara yol gösterdik. Fenerbahçemizi bir marka haline getirip, ünlü futbolcuların transferleriyle tüm gözlerin Fenerbahçe'ye çevrilmesini sağladık.



KENDİ TUZAKLARINA TAKILDILAR

Sportif anlamda hegemonya kurmuş ezeli rakiplerimizin bu düzenine büyük bir özveri ve 'Efsane Geri Döndü' söylemiyle ilk olarak 2000-2001 şampiyonluğuyla son verdik. 100'üncü yıl şampiyonluğumuz ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarılarıyla yatırımlarımızın meyvesini Avrupa'da da almaya başlıyorduk ama 3 Temmuz süreciyle karşı karşıya geldik. Onlar zannettiler ki Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dır. Ama yanıldılar, kendi tuzaklarına takıldılar. Bilmiyorlar ki 'Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dır' değildi. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'den ibaretti. Fenerbahçe'ye bir ömür verdim, bir ömür daha veririm.



F.BAHÇE GİBİ DİMDİK DURDUM

F.Bahçe taraftarı 7'sinden 70'ine aynı çubuklu etrafında, 'F.Bahçe Cumhuriyeti Yıkılamaz' diyerek dik durarak, şahsım üzerinden F.Bahçe'ye kurulan tuzakların karanlık yüzlerine tükürdüler. Savcı eklemek istediğin bir şey var mı? diye sorduğunda; 'Dar ağacında olsak bile son sözümüz F.Bahçe' diyerek büyük F.Bahçe taraftarının yüzünü yere düşürmedim. F.Bahçe gibi dimdik durdum.



ŞAMPİYONLUKLAR GURURUMUZ

"F.Bahçe 100 yıllık bir spor kulübüdür" diyerek amatör branşlara en çok yatırım yapan kulüp olduk. Bunun meyvesini, kadınlar voleybolda Uluslararası ve Türkiye şampiyonluklarıyla aldık. Masa tenisi takımımız şampiyon oldu. Boksta Atagün gibi 17 yaşında gencimiz olimpiyatlarda 2'nci oldu. Erkek basketbolda Euroleague zaferiyle çalışmalarımızı taçlandırdık. Atletizmde Ramil'in dünya şampiyonluğuyla gurur duyduk. Birin değerini bilen biri olarak yeniden birliktelik için 'Ruhumuz Bir Olsun' diyerek onurla ve gururla Fenerbahçe Başkanlığı'na adaylığımı sizlerin huzurunda ilan ediyorum. Unutmayın, 'Aslolan Fenerbahçe'dir.'



RUHUMUZ BİR

Ali Koç'un 'Tam zamanı şimdi' sloganına karşılık Aziz Yıldırım 'Ruhumuz bir' sloganı ile seçim startını verdi.

Ali Koç gibi Aziz Yıldırım da başkanlığını Çırağan Otel'de açıkladı.

Saat 11.00'de başlayan adaylık konuşması 15 dakika sürdü.

"Fenerbahçe Aziz Yıldırım değildir, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'den ibarettir ve Aziz Yıldırım'ın hayatı Fenerbahçe'dir" sözleri büyük alkış aldı.



ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Aziz Yıldırım, adaylık konuşması için kürsüye çıktığında dün sabah saatlerinde Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olanları unutmadı. Yıldırım, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.





SANSÜR!

SABAH'ın dün manşetine taşıdığı "Ayrıcalık yok" haberinde duyurduğu gibi FBTV, Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıkladığı toplantıyı canlı yayınla ekranlara getirmedi. Ali Koç ile arasında haksız rekabet yaşanmaması için Yıldırım, kulüp televizyonuna canlı yayın yapılmaması talimatını vermiş, yani kendisine sansür uygulamıştı. Aynı saatlerde televizyonda efsane futbolculardan Cemil Turan'ın hayat hikâyesinin anlatıldığı bir program yayınlandı. Bu arada kulüp sitesi Yıldırım'ın adaylığını, konuşmasından küçük bir bölümle duyurdu.

Rekor katılım bekleniyor



20 BİN KİŞİ OY KULLANIR

20 yıl önce Aziz Yıldırım'a bir oyla kaybeden Fenerbahçe Kulübü Divan Başkanı Vefa Küçük, "Her iki başkan adayı da Fenerbahçe'yi daha iyi yönetmek ve ileriye götürmek istiyor. Sonunda kazanan camiamız olacak. 30 bine yakın üyemiz var. Yarın (bugün) aidatlarını yatırıp oy kullanma hakkını elde etmeleri için son gün. 20-21 bin kişi oy kullanır diye tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim. Bu çok büyük bir rakam" diye konuştu



YENİ KANUN KURTULUŞUMUZ

F.Bahçe Kulübü Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Uslu, "Benim 20-21, başkanın da 17-18 senedir emek verdiği bir konuydu. Sayın Cumhurbaşkanı ve bütün siyasi partilerin oylarıyla çok önemli bir kanun çıktı. Aziz Yıldırım bu işe çok emek verdi. Devrim niteliğinde bir karar oldu. Amatör branşlarda 10-15 sene içinde eğer iyi organize edersek, olimpiyatlarda çok önemli yerlere gelebiliriz. Yeni kanun, bütün kulüplerin ve sporun kurtuluşudur" dedi. yeni yönetim



2 GÜN KALA BELLİ OLUR

Uslu, Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alıp almayacağı ile ilgili ise "Aziz Yıldırım listelerini son 2 gün kala yapar. Eskiden devam etme niyetim yoktu ama şimdi bakacağız. Yargıtay sürecinde 2013'ün kasım ayında girmiştim. İnşallah bu süreç biter" diye konuştu.



ALTYAPIYA DÜNYACA ÜNLÜ İSİM!

Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde açıklaması beklenen mega projesinin altyapı ile ilgili olduğu öğrenildi. Bu konuyla ilgili olarak dünyaca ünlü Hollandalı bir teknik adamın oğlu ile imzalar atıldı. Türkiye'nin tüm illerinden yetenekli çocuklar taranacak ve sarı-lacivertli kulübün altyapısına kazandırılacak. Bu projenin bir parçası olarak da 8-9 yeni sahanın daha önümüzdeki sezona yetiştirilmesi için çaba harcanıyor.



MEGA PROJE

Asbaşkan Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın henüz açıklamadığı projesi için bu yorumu yaptı ve mega işin tüm Türkiye'yi kapsadığını söyledi



?Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden adaylığını açıkladığı toplantı sonrası basının sorularını yanıtladı. İşte satırbaşları: Aziz Yıldırım büyük hayaller kuran ve peşinden koşan bir insan. Biz de onu destekleyeceğiz. Aziz Yıldırım kazanacak buna inanıyoruz. Artık iki aday var ve çok adaylı seçimler dinamizm getirecektir. Projeler yarışacak ve Fenerbahçe çağ atlayacaktır. Aziz Yıldırım'ın tüm illeri kapsayan mega bir projesi var. Üzerinde kafa yorulması gereken bir proje. Rekor katılımlı saygı ve sevginin sonunda Fenerbahçe'nin kazanacağı bir seçim olacak. Henüz Ali Koç'tan da bir proje duymadık. İki başkan adayı da UEFA kurallarını biliyor. 'O yapar, bu yapamaz' demek ve spekülasyon içinde olmak doğru değil."

