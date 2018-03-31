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'da hesap günü

Spor Toto Süper Lig'de lider 'ın Yıllık Olağan bugün yapılacak. Galatasaray eski başkanı için mali ve idari açıdan ibra oylaması yapılacak

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Galatasaray'da hesap günü

Spor Kulübü'nde uzun süredir beklenen , bugün gerçekleştirilecek. Kulübün bir önceki başkanı 'in Mayıs ayındaki seçimde mevcut başkan 'e karşı tekrar adaylığını koyabilmesi için üyeler tarafından ibra edilmesi şart... Kongre öncesinde en çok konuşulan mesele Özbek'in sahip olduğu 'den Galatasaray kulübüne kesilen ve başkan Cengiz tarafından dile getirilen faturalar... Bu konuda son hamlesini yapan Dursun Özbek sahibi olduğu Point Otel'deki konaklamalarla ilgili 9 klasör bağış makbuzunu sarı-kırmızılı kulübe yolladı. Bu dosyalarda Özbek'in başkanlığı döneminde otelde kalan sporcular ve sporcu yakınları tek tek belirtilirken, mini-bar gibi ekstra kullanımlarının bile bağış karşılığı fatura edildiği gösterildi. Konunun toplantıda tartışılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Galatasaray'da hesap günü
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