Galatasaray'da hesap günü

Galatasaray Spor Kulübü'nde uzun süredir beklenen Genel Kurul Toplantısı, bugün gerçekleştirilecek. Kulübün bir önceki başkanı Dursun Özbek'in Mayıs ayındaki seçimde mevcut başkan Mustafa Cengiz'e karşı tekrar adaylığını koyabilmesi için üyeler tarafından ibra edilmesi şart... Kongre öncesinde en çok konuşulan mesele Özbek'in sahip olduğu Point Otel'den Galatasaray kulübüne kesilen ve başkan Cengiz tarafından dile getirilen faturalar... Bu konuda son hamlesini yapan Dursun Özbek sahibi olduğu Point Otel'deki konaklamalarla ilgili 9 klasör bağış makbuzunu sarı-kırmızılı kulübe yolladı. Bu dosyalarda Özbek'in başkanlığı döneminde otelde kalan sporcular ve sporcu yakınları tek tek belirtilirken, mini-bar gibi ekstra kullanımlarının bile bağış karşılığı fatura edildiği gösterildi. Konunun toplantıda tartışılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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