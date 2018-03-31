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Messi, 'yı ipten aldı

, 2-0 geriye düştüğü karşısında son dakikalarda peş peşe bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 00:17 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 00:59
Messi, Barcelona'yı ipten aldı

1. Futbol Ligi'nin () 30. haftasında , deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde açık ara liderliğini sürdüren Barcelona, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Endülüs temsilcisi Sevilla'nın konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 36. dakikada Franco Vazquez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarıya da ataklarla başlayan Sevilla, 50. dakikada Luis Muriel'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Farkın artmasının ardından oyuna 58. dakikada Ousmane Dembele'nin yerine giren Barcelonalı yıldız , maçın dengesini değiştirdi. Katalan temsilcisi, 88. dakikada , 89. dakikada ise Messi'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Yenilmezlik serisini 37 maça çıkaran Barcelona, puanını 76'ya yükseltti. Ligin bitimine 8 hafta kala Barcelona, maç fazlasıyla ikinci sıradaki 'in 12 puan önünde yer alıyor.

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Messi, Barcelona'yı ipten aldı
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