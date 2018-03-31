Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Canlı)

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13.30 başlayan Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçını Arda Kardeşler yönetiyor.
Yeni Malatyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 1 (MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)
Takımların kadroları şöyle:
YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Arturo Mina, Sadık Çiftpınar, Aly Cissokho, Mickael Pereira, Murat Yıldırım, Azubuike Okechukwu, Aytaç Kara, Adem Büyük, Khalid Boutaib
Yedekler: Fabien Farnolle, Doria, Berk Yıldız, Rahman Buğra Çağıran, Sadio Diallo, Mustafa Eskihellaç, Nacer Barazite, Eren Tozlu, Emanuel Dening, Gilberto
GENÇLERBİRLİĞİ: Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Florentin Pogba, Uğur Çiftçi, Zeki Yavru, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili, Aydın Karabulut, Stephane Sessegnon, Petar Skuletic
Yedekler: Taha Demirtaş, Mert Çetin, Alper Uludağ, Marko Milinkovic, Kamal Issah, Serdar Özkan, Diallo Guidileye, Mehmet Taş, Elvis Manu, Deniz Yılmaz