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- (Canlı)

ile , Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 13:35 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 13:39
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Canlı)

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13.30 başlayan - maçını Arda Kardeşler yönetiyor.

Yeni Malatyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 1 (MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)

Takımların kadroları şöyle:

YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Arturo Mina, Sadık Çiftpınar, Aly Cissokho, Mickael Pereira, Murat Yıldırım, Azubuike Okechukwu, Aytaç Kara, Adem Büyük, Khalid Boutaib
Yedekler: Fabien Farnolle, Doria, Berk Yıldız, Rahman Buğra Çağıran, Sadio Diallo, Mustafa Eskihellaç, Nacer Barazite, Eren Tozlu, Emanuel Dening, Gilberto

GENÇLERBİRLİĞİ: Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Florentin Pogba, Uğur Çiftçi, Zeki Yavru, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili, Aydın Karabulut, Stephane Sessegnon, Petar Skuletic
Yedekler: Taha Demirtaş, Mert Çetin, Alper Uludağ, Marko Milinkovic, Kamal Issah, Serdar Özkan, Diallo Guidileye, Mehmet Taş, Elvis Manu, Deniz Yılmaz

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Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Canlı)
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