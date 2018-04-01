Abdurrahim Albayrak'tan skorbord açıklaması

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'ni 27. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya statta bulunan skorbordda yazılı "Şampiyonların kupası müzesinde olur!" ifadesi damga vurmuştu.

Konuyla ilgili ilk açıklama Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'tan gelmiş ve Albayrak; olayla ilgili, sorumlu olan kişinin araştırılıp görevine derhal son verileceğini belirtmişti. Galatasaray kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada da olayın sorumlularının bulunmasıyla ilgili soruşturmanın yapılacağı belirtilmişti.

Buna karşın Albayrak son olarak sosyal medya hesabında konuya ilişkin yayımladığı mesajda; skorbordda yazan ibarenin sadece Galatasaray Stadyum Müzesi'nin tanıtımı amacı taşıdığını, olayla ilgili herhangi birinin sorumlu olmadığını ve bu sebeple kimsenin işine son verilmeyeceğini belirtti.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın açıklamasının tam metni:

"Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası stadyumdaki skorboard aracılığıyla yapılan yayın hakkında gelen tepkiler üzerine bana iletilen bilgiler eşliğinde sıcağı sıcağına bir açıklama yaparak gerekli araştırmanın yapılacağını ve sorumlusunun bulunarak cezalandırılacağını açıkladım.

Ancak yaptığımız araştırma sonucunda, herhangi bir kasıt içermeksizin sadece Galatasaray Stadyum Müzesi'nin tanıtımı olduğu anlaşılan, Trabzonsor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmayan; fakat yanlış anlaşılmalara da sebebiyet verebilecek bu tanıtım, yönetimimizin de bilgisi dahilinde derhal yayından kaldırılmıştır. Hayatının her anında emeğe ve alın terine değer verip saygı duyan biri olarak herhangi bir çalışanımızın işine son vermemizi gerektirecek bir durum olmaması en çok beni sevindirmiştir.

Saygılarımla,

Abdurrahim Albayrak"