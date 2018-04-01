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Balıkesir Baltok, spor'u 3 golle devirdi

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında play-off yarışındaki , ligde kalma mücadelesi veren spor'u 3-1 mağlup ederek puanını 42'ye yükseltti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 20:34 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 20:34
Balıkesir Baltok, Eskişehirspor'u 3 golle devirdi

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında , deplasmanda spor'u 3-1 yendi.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Erkan Özdamar, Ata Yıldırım, Burak Cansız

: Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Kaan Kanak (Dk. 78 Fıratcan Üzüm) Akaminko, Hasan Hüseyin Acar, Hürriyet Gücer, Aykut Akgün, Ofoedu (Dk. 61 Bilal Aziz Özer), Semih Güler (Dk. 54 Hasan Ayaroğlu), Bruno Mezenga, Semih Şentürk

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, Furkan Çil, Sedat Şahintürk (Dk. 74 Kethevoama), Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo (Dk. 78 Mehmet Boztepe), Bülent Cevahir (Dk. 89 Doğa İşeri), Cumali Bişi

Goller: Dk. 45+2 Otoo, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 73 Burak Çalık (Balıkesirspor Baltok), Dk. 62 Kaan Kanak (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Semih Şentürk (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Cumali Bişi, Dk. 81 Oğuz Yılmaz, Dk. 85 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok) Dk. 46 Kaan Kanak, Dk. 49 Hürriyet Gücer, Dk. 79 Fıratcan Üzüm, Dk. 85 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

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Balıkesir Baltok, Eskişehirspor'u 3 golle devirdi
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