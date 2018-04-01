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CANLI | Akhisarspor -

Medipol , zirve yürüyüşü yolunda 'un konuğu oluyor.

Giriş Tarihi: 1.4.2018 15:58 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 16:02
CANLI | Akhisarspor - Başakşehir

'in 27. haftasında sahasında Medipol 'i ağırlıyor.

Başakşehir'in liderlik mücadelesi açısından ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmayı yönetiyor. 16:00'da başlayan maç beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

AKHİSARSPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR (İlk yarı oynanıyor...)

T.M. AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer Bayram, Serginho, Bilal, Eray, Muğdat, Larsson, Seleznov

M. BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Epureanu, Da Costa, Alpaslan, Emre, Mahmut, Elia, Visca, Arda, Adebayor

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