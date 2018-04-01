CANLI | Akhisarspor - Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Başakşehir'in liderlik mücadelesi açısından ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. 16:00'da başlayan maç beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

AKHİSARSPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR (İlk yarı oynanıyor...)

T.M. AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer Bayram, Serginho, Bilal, Eray, Muğdat, Larsson, Seleznov

M. BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Epureanu, Da Costa, Alpaslan, Emre, Mahmut, Elia, Visca, Arda, Adebayor