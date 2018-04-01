Çaykur Rizespor liderliği bırakmadı

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde İstanbulspor, evinde Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik (Dk. 30 Oğuzhan Berber), Kubilay Aktaş, Yalçın Kılınç, Tuncer Duhan Aksu, Onur Kolay, Onur Ergün, Ali Dere (Dk. 56 Muhammed Demirci), Cajic (Dk. 66 İbrahim Halil Çolak), Zafer Şensoy, İbrahim Yılmaz

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Koray Altınay, Orhan Ovacıklı, Saadane, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Galip Güzel, Abdullah Durak (Dk. 90+4 Ümit Kurt), Turgut Doğan Şahin (Dk. 56 Süleyman Koç), Samudio (Dk. 78 Recep Niyaz), Vedat Muriç

Goller: Dk. 1 ve 61 Vedat Muric, Dk. 64 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor), Dk. 70 Koray Altınay (Kendi kalesine), Dk. 86 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Yalçın Kılınç (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 63 Kubilay Aktaş, Dk. 79 Oğuzhan Berber, Dk. 89 Muhammed Demirci (İstanbulspor), Dk. 77 Samudio, Dk. 79 Mehmet Uslu, Dk. 85 Saadane, Dk. 90+2 Galip Güzel (Çaykur Rizespor)

MAÇIN SONUNDA GERGİNLİK

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanan İstanbulspor - Çaykur Rizespor mücadelesinin 90. dakikasında hakemin gösterdiği kırmızı kart sonrası gergin anlar yaşanırken, yedek kulübeleri sahaya girdi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin son dakikalarında ise tansiyon oldukça yükseldi. 90. dakikada Muhammet Demirci'nin Galip'e yaptığı pozisyon sonrası hakem Mustafa Öğretmenoğlu sarı kartına başvurdu. Muhammet'e verilen sarı kart kararına İstanbulsporlu bir diğer futbolcu Yalçın itiraz ederken, Öğretmenoğlu Yalçın'ın şiddetli itirazını da sarı kartla değerlendirdi. Gerginliğin yükseldiği dakikalarda sarı-siyahlı futbolcu Yalçın Kılınç, hakemi ittirerek fiziksel müdahalede bulundu. Yalçın'ın hakemi ittirmesi sonucu mücadelenin hakemi ikinci sarı kartına başvurarak, Yalçın Kılınç'ı oyundan attı. Oyundan atılan İstanbulspor'un futbolcusu Yalçın, kararı beğenmedi ve hakemin üzerine yürüdü. Bunun üzerine İstanbulspor yedek kulübesi sahaya girerek oyuncusunu sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan saha içindeki gerginlik tribünlere de sıçradı. Protokol tribünde de karşıt taraflar arasında bir tartışma yaşanırken, olay kısa sürede yatıştırıldı.