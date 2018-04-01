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CANLI | - & Osmanlıspor-Atiker Konyaspor

- ve Osmanlıspor - Atiker Konyaspor maçlarının canlı anlatımı Sabah.com.tr'de. 'in 27. haftasında 'nın çalıştırdığı Göztepe, yönetimindeki Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta ise Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geliyor. Göztepe-Kasımpaşa ve Osmanlıspor-Atiker Konyaspor maçlarının tüm detayları Sabah.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 1.4.2018 13:39 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 14:00
CANLI | Göztepe-Kasımpaşa & Osmanlıspor-Atiker Konyaspor

'de iç sahada 6 maçtır kaybetmeyen , 27. haftada 'yı ağırlıyor. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor'un maçı ise Ankara'da...

GÖZTEPE 0-1 KASIMPAŞA (İlk yarı oynanıyor...)

24' Veysel Sarı

Bornova Stadı'nda oynanan maçı hakem yönetiyor. Saat 13:30'da başlayan karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Maçlar ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE: Beto, Sabri, Reis, Leo, Traore, Poko, Castro, Scarione, Halil, Gouffran,
YEDEKLER: Günay, Muhammed Enes, Kosanovic, Rotman, Selçuk, Axel, Tanju, Tayfur, Serkan, Erol Hakan
TEKNİK DİREKTÖR:

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Ahmed, Koita, Trezeguet, Diagne
YEDEKLER: Eray, Kadem, Onur, Burak, Youssef, Hasan, İlhan, Neumayr, Etoundi, Eduok
TEKNİK DİREKTÖR:

LİGİN ALT SIRALARINDA ÖLÜM-KALIM MAÇI

13:30 seansında başlayan bir diğer maçta ise ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan iki takım; Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor karşılaşıyor.

OSMANLISPOR 0-0 ATİKER KONYASPOR (İlk yarı oynanıyor...)

Osmanlı Stadı'nda oynanan maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan karşılaşmayı sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

OSMANLISPOR: Karce, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Lumanza, Serdar, Regattin, Aminu, Mehmet Batdal
YEDEKLER: Ahmet Eyüp, Vrsajevic, Maxsö, Ali Eren, Numan, Mehmet Güven, Luiz Carlos, Furkan, Musa, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

A. KONYASPOR: Serkan, Ali, Selim, Moke, Ferhat, Skubic, Jonsson, Milosevic, Volkan, Fofana, Jahovic
YEDEKLER: Carlgren, Eren, Volkan F., Ömer Ali, Orkan, Vedat, Musa, Yatabare, Eto'o
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

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CANLI | Göztepe-Kasımpaşa & Osmanlıspor-Atiker Konyaspor
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