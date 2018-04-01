CANLI | Göztepe-Kasımpaşa & Osmanlıspor-Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'de iç sahada 6 maçtır kaybetmeyen Göztepe, 27. haftada Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor'un maçı ise Ankara'da...

GÖZTEPE 0-1 KASIMPAŞA (İlk yarı oynanıyor...)

24' Veysel Sarı

Bornova Stadı'nda oynanan maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Saat 13:30'da başlayan karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Maçlar ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE: Beto, Sabri, Reis, Leo, Traore, Poko, Castro, Scarione, Halil, Gouffran, Demba Ba

YEDEKLER: Günay, Muhammed Enes, Kosanovic, Rotman, Selçuk, Axel, Tanju, Tayfur, Serkan, Erol Hakan

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Ahmed, Koita, Trezeguet, Diagne

YEDEKLER: Eray, Kadem, Onur, Burak, Youssef, Hasan, İlhan, Neumayr, Etoundi, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

LİGİN ALT SIRALARINDA ÖLÜM-KALIM MAÇI

13:30 seansında başlayan bir diğer maçta ise ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan iki takım; Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor karşılaşıyor.

OSMANLISPOR 0-0 ATİKER KONYASPOR (İlk yarı oynanıyor...)

Osmanlı Stadı'nda oynanan maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan karşılaşmayı sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

OSMANLISPOR: Karce, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Lumanza, Serdar, Regattin, Aminu, Mehmet Batdal

YEDEKLER: Ahmet Eyüp, Vrsajevic, Maxsö, Ali Eren, Numan, Mehmet Güven, Luiz Carlos, Furkan, Musa, Cikalleshi

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

A. KONYASPOR: Serkan, Ali, Selim, Moke, Ferhat, Skubic, Jonsson, Milosevic, Volkan, Fofana, Jahovic

YEDEKLER: Carlgren, Eren, Volkan F., Ömer Ali, Orkan, Vedat, Musa, Yatabare, Eto'o

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın