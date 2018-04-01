Kasımpaşa, 4 hafta sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Kasımpaşa, ligde 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bornova Stadı'nda konuk olduğu Göztepe'yi Veysel Sarı ve Trezeguet'nin golleriyle 2-0 yenen Kasımpaşa, 27. hafta sonunda puanını 34'e çıkardı. Göztepe ise 40 puanda kaldı.

Ligde 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Kasımpaşa ayrıca deplasmanda 6 müsabakanın ardından 3 puan elde etti. İstanbul temsilcisi dış sahada en son galibiyetini Kardemir Karabükspor karşısında 2-0'lık sonuçla almıştı.

İç sahada 6 maçtır kaybetmeyen Göztepe, Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. Sarı-kırmızılı ekip İzmir'de son olarak Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti.

VEYSEL SARI'NIN 3. GOLÜ

Süper Lig'de daha önce Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarında birer golü bulunan Veysel Sarı, Göztepe karşısında takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

Veysel Sarı, bu sezon 3. golüne ulaştı. Takımının ikinci golünü kaydeden Trezeguet ise ligde 9. golünü kaydetti.

OSCAR SCARIONE İLK 11'E DÖNDÜ

Süper Lig'de en son ligin ilk devresindeki Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Oscar Scarione, 17 maç aradan sonra tekrar Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de şans buldu.

Göztepe'de ilk yarının uzatma bölümünde sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Adama Traore'nin yerine Milos Kosanovic dahil oldu.

GOUFFRAN VE KOSANOVIC CEZALI

Göztepe'de bu sezon 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Yoan Gouffran, gelecek haftaki Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Müsabakada ilk yarının uzatma bölümünde oyuna giren Kosanovic 57. ve 70. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kosanovic de Beşiktaş müsabakasında mücadele edemeyecek.