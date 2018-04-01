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şampiyonluğa inanıyor

'ın İspanyol santrforu Alvaro , şampiyonluk için son ana kadar savaşacaklarını ve mutlu sona ulaşacaklarına inandığını belirtti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 14:26
Negredo şampiyonluğa inanıyor

dergisinin nisan ayı sayısında yer alan röportajında , kaliteli bir takım olduklarını savunarak, "Karakterli futbolcularımız var. Son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayacağız ve inşallah sezon sonunda kupayı kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Negredo, bireysel başarılardan çok takımının başarısını önemsediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her zaman kendimi bir takım oyuncusu olarak görmüşümdür. Önemli olan takımın başarısı ve bütünlüğüdür. Kalan maçlarda da her zaman bu takımın bir parçası olarak oynamaya devam edeceğim. Attığım gollerden çok Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak daha önemli."

Evcimen biri olduğunu aktaran 32 yaşındaki golcü futbolcu, "Türkiye'de sokakta herkesin sizi tanıması bana çok ilginç geldi. Bu güzel bir şey elbette ama ben yine de evde ailemle ve kendimle vakit geçirmeyi daha fazla seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Negredo şampiyonluğa inanıyor
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