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: Biz kollanıyoruz!

Kazanmayı hak ettiklerini söyleyen , imalı konuştu: Hakemler bizi kolluyor, biz kollanıyoruz! 4 orta saha oyuncumuz sarı kart gördü. Bize karşı kampanya olduğu için susma hakkımı kullanıyorum...

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Şenol Güneş: Biz kollanıyoruz!
Şenol maçtan sonra, "İlk yarıyı daha farklı kapatabilirdik. İkinci yarıda Alanyaspor oyuna daha çok dahil oldu. Bundan dolayı değişikliğe gitmemiz gerekti. Onun dışında kazanmayı hak ettik" dedi. 'ın hocası, hakemin kararlarıyla ilgili soruya ise, "Biz kollanıyoruz, hakemler bizi kolluyor! 4 orta saha oyuncusu sarı kart gördü. Bize karşı kampanya gördüğüm için susma hakkımı kullanıyorum" diyerek imalı cevap verdi. Güneş, "7 maçta 21 puan alabilecek misiniz?" sorusuna da "Şampiyonluk için bir hesap yapmadım, yapmıyorum. Sadece önümüzdeki maçlara bakıyorum" cevabını verdi.
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Şenol Güneş: Biz kollanıyoruz!
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