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hayalindeki takımı açıkladı

'ın orta saha oyuncusu kulübün resmi dergisinin Nisan sayısına açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 15:02
Tolgay Arslan hayalindeki takımı açıkladı

'ın başarılı orta saha oyuncusu , kulübün dergisine yaptığı açıklamada, Beşiktaş dışında en beğendiği takımın olduğunu söyledi. İşte Tolgay'ın açıklamalarından dikkat çekenler...

"İyi bir orta saha oyuncusunun hem defansif hem ofansif yönlerinin gelişkin olması lazım. Takımın beyni orta saha oyuncusudur. Bu yüzden maçı iyi okuman gerekir. Bununla birlikte iyi bir orta saha futbolcusunun sahada önde ve geride mutlaka direkt etkisi olması gerekiyor, maça küsmemeli ve oyunu yönlendirmelisin. Beşiktaş dışında yurt dışında Barcelona'ya hayranım. Dünya futbolunda diğer takımları pek seyretmiyorum. Benim için iki takım var; biri Beşiktaş diğeri Barcelona. Beşiktaş'ta oynamak bizi gururlandırıyor. Diğer kulüplere nazaran biz birbirimize sahip çıkarız. Ayrıdır Beşiktaş, aile kulübüdür."

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Tolgay Arslan hayalindeki takımı açıkladı
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