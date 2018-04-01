Ümraniyespor uzatmada vurdu

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor
, sahasında geriye düştüğü maçta BŞB Erzurum'u 2-1 yendi. Konuk ekip, 81. dakikada Demba Savage'nin golüyle 1-0 öne geçti. Üç dakika sonra Drole skoru eşitledi: 1-1. 90+1'de Rangelov'un asistinde Serdar skoru ilan etti: 2-1. Üst üste üçüncü maçını da kazanan ev sahibi puanını 53 yaparak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Son üç maçta 1 puan alan Erzurum ise 40 puanda kaldı. BOLUSPOR HEDEFE DOĞRU: 2-0 Boluspor
, ligin son sırasında yer alan Gaziantepspor
'u 1. dakikada Bentley ve 45'te Umut'un golleri ile 2-0 yenerek puanını 47 yaptı ve play-off grubu için önemli bir adım attı. Günün bir diğer maçında Giresunspor ile Altınordu 0-0 berabere kaldı.