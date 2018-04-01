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"İstifamı vermeyi planlıyorum"

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesinde ’a 3-1 mağlup olan 'un teknik direktörü maç sonrasında yaptığı açıklamada mutlak kazanmak için çıktıkları sahadan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 22:59
Yücel İldiz İstifamı vermeyi planlıyorum

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 'a 3-1 mağlup olan 'un teknik direktörü , mutlak kazanmak için çıktıkları sahadan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk 40 dakikasında takımının çok iyi bir performans göstermesine rağmen, Semih Şentürk'ün kırmızı kart görmesinin ardından oyunda hakimiyet kuramadıklarını dile getirdi.

Eskişehirspor'un müsabaka içinde çok fazla gol kaçırdığını belirten İldiz, şunları kaydetti:

"İkinci yarı tüm mücadelemizle beraberliği yakaladık. Sahada takımın enerjisinin düşmesi için ne gerekiyorsa oldu. Geldiğimiz noktaya bakıldığında, seyircimiz de haklı olarak oyuncularımızı protesto ettiler. Bu oyuncu kadrosuyla ekibimle elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Kadromuz bu. Sayın başkan ile görüşeceğim. İstifamı vermeyi planlıyorum. Belki de daha hayırlı olacaktır."

BULAK: "PLAY-OFF ŞANSIMIZ VAR"

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Eskişehirspor'un taraftarıyla çok büyük takım olduğunu söyledi. Bulak, rakiplerinin agresif bir oyun sergileyeceğini önceden tahmin ettiklerini ifade ederek, "Eskişehirspor'un 2-3 farkla galip gelebileceği bir oyun oynadık. Oyuncularıma maç esnasında kızma sebebim buydu. Fakat Semih'in kırmızı kart görmesinin ardından rüzgar döndü. Bizim de play-off şansımız var. Bu yüzden de buradan 3 puanla dönmek istiyorduk. Bundan sonra, Eskişehirspor takımına başarılar diliyorum. Bu 3 puan bir parça da olsa bizi play-off'a taşıyacaktır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Yücel İldiz "İstifamı vermeyi planlıyorum"
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