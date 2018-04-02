Medipol Başakşehir yarışı bırakmıyor

Süper Lig
'de şampiyonluk yarışı veren Başakşehir
, Akhisarspor'u deplasmanda geriden gelerek 2-1 mağlup etti. 13. dakikada Bilal'in kornerinde Serginho topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Başakşehir ikinci yarıya golle başladı. 46'da Uğur'un pasını arka direk dibinde Elia ağlarla buluşturdu: 1-1.
75'te Alparslan'ın soldan ortaladığı topa Visca kale önünde ayak koyup ağları havalandırdı: 1-2. Akhisarlılar, hakeme golden önce Elia'nın topu dışarıdan çevirdiği itirazında bulundu.
Ancak hakem kararını değiştirmedi ve maçı 2-1 Başakşehir kazandı. 83'te Lopes, bir pozisyon sonrası hakemin üzerine koşarak tepki gösterince direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. T.M.AKHİSAR -MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1-2
GOLLER:
Serginho (Dk.13) / Elia (Dk.46), Visca (Dk.75) KIRMIZI KART:
Miguel Lopes (Dk.83) SARI KARTLAR:
Muğdat Çelik / Emre Belözoğlu TELESET MOBİLYA AKHİSAR:
Lukac 5, Lopes 5, Caner 4, Mustafa 5, Ömer 4, Larsson 4 (Dk.70 Olcan Adın 4), Serginho 7, Bilal 5, Eray 5 (Dk.77 Bia ?), Muğdat 5, Seleznov 5 (Dk.85 Henrique ?) MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:
Volkan 5, Uğur 6, Da Costa 5 (Dk.46 İrfan Can 5), Epureanu 5, Alparslan 6, Visca 5, Mahmut 6, Emre 6, Arda 6, Elia 6 (Dk.77 Napoleoni ?), Adebayor 5 (Dk.85 Bajic ?) HAKEMLER:
Y. Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen TARTIŞILAN AN
Başakşehir 'in ikinci golü sonrası, Akhisarsporlu futbolcular, pozisyon öncesi Elia'nın topu çizgi dışından çevirdiği yönünde yoğun itirazlarda bulundu. Yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ın kararına sadık kalan orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu
golü iptal etmedi. Yayıncı kuruluş da topun tamamının sahayı terk ettiğini gösteren görüntüyü yayınladı. GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ
İlk 45'te Akhisar maçın bütün cıvatalarını sıktı. Öyle bir direnç gösterdiler ki rakibi tek pozisyonda bıraktıkları gibi, attıklarının yanına, iki-üç tane de kaçırılan eklediler. Ama sihirli dakika (46) her şeyi değiştirdi. Santranın sonrasında beraberlik golünü bulmasıyla birlikte, Başakşehir'in maçı daha anlamlı hale getirmesi, Okan Buruk
'u da daha fazla korkuyla baş başa bıraktı. Neredeyse iki eksik (Arda-Adebayor) ile sahada olmasına rağmen, Emre Belözoğlu'nun yönetiminde, takım olmakla-mücadele etmek arasındaki farkı izletti bize Başakşehir...