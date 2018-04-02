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’da Azubuike sevinci

Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'un orta saha oyuncusu ’nin önemli bir sakatlığının olmadığı öğrenildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 17:05
Yeni Malatyaspor’da Azubuike sevinci

Süper Lig'de geride kalan 27 haftada 37 puan toplayarak ligde kalma adına rahatlayan Evkur , 28. haftada deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Gençlerbirliği müsabakasının ardından ara vermeden çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmadığı ifade edildi.
Bugün saat 12.00'de Nurettin Soykan Tesisleri'nde bir antrenman yapan temsilcisinde morallerin yüksek olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Erol Bulut çalışma öncesi yaptığı toplantıda Gençlerbirliği galibiyetinden dolayı takımı tebrik etti.

Futbolcularını iyi oyun ve skor için kutlayan Bulut, aynı performansı sezon sonuna kadar beklediğini ifade etti.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kondisyon depolamaya yönelik çalışmayla sona erdi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'in 28. haftasında 6 Nisan Cuma günü saat 20.00'de oynayacağı Medipol Başakşehir maçı için Perşembe günü akşam İstanbul'a gideceği belirtildi.

AZUBUİKE'NİN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Bu arada Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan orta saha oyuncusu 'nin ilk kontrolünde ayağında ödem tespit edildiği, bunun Başakşehir maçında oynamasına engel teşkil etmeyeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

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Yeni Malatyaspor’da Azubuike sevinci
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