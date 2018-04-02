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'da sesleri

Düşme potasına giriş yapan , iddialara göre gündemine 'ı aldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 15:07
Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları alamayarak 16. sıraya gerileyen , maddi imkansızlıkların yanında sportif başarı da elde edemiyor. Son olarak dün Balıkesirspor'a evinde 3-1 yenilen Es-Es, son 4 maçından puan alamamış oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifasını vereceğini söyleyen spor Teknik Direktörü , son olarak Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüşme yapacağını dile getirdi. Eğer Yücel İldiz bu görüşme sırasında istifa ederse, Eskişehirspor'un ile temasa geçeceği öne sürüldü.

İHA Muhabirinin telefonla ulaştığı Yılmaz Vural ise, Eskişehirspor'un kendisi ile irtibata geçmediğini dile getirdi. Halen takımın bir teknik direktörünün bulunduğuna işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, ortaya çıkan iddialardan yeni haberdar olduğunu ifade etti.

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Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri
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